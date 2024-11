川普創最快內閣布局紀錄 8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

美國總統當選人川普。(路透)

美國總統當選人川普 勝選後至今12天,他在8天內提名12名內閣級官員,創下美國現代政府人事布局的最快紀錄,儘管其中不少人選引發譁然,對此共和黨籍眾議院議長強生護航稱,川普刻意選這些「破壞份子」改變現狀。

政治新聞網Axios報導,根據美利堅大學商學院院長馬奇克(David Marchick)統計,新川普政府的人事布局,比拜登 同一時期完成提名速度快了5倍,比川普自己第一任期的提名速度快了4倍。

川普在大選後只用了8天完成12項內閣級別提名,相比之下,拜登和歐巴馬則需要近40天,小布希–高爾政府則超過了50天。

作為《和平的權力移交:美國總統過渡的口述歷史》(The Peaceful Transfer of Power: An Oral History of America's Presidential Transitions,暫譯)的主要作者,馬奇克直言,川普若不是「有史以來最有效率的交接團隊」,就是「完全打破常規,即興做出人事任命,未經審核、研究或與參議院協商」。

另外,英國廣播公司(BBC)報導,眾院 議長強生17日接受美國有線電視新聞網(CNN)節目《國情咨文》(State of the Union)訪問時說,川普選中這些「破壞份子」帶領新政府,「這些人會顛覆現狀,我認為這是經過策畫為之」。

BBC描述,川普持續宣布新人事,似乎更偏好親密盟友,而非具有相關政策經驗的人。其中一些人已經引發華府、兩黨震驚。

料將出任司法部長的蓋茨涉嫌不當性行為與非法吸毒,儘管已經辭去議員身分,但是部分人士要求公布先前眾院進行的操守調查。同樣陷入性風暴的還有料將出任國防部長的赫塞斯,近日被控曾性侵害女性,並且已經承認在2020年付給對方封口費,儘管堅持雙方是合意行為。