川普創最快內閣布局紀錄 8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

美國總統當選人川普。（路透）

美國總統當選人川普 勝選後至今12天，他在8天內提名12名內閣級官員，創下美國現代政府人事布局的最快紀錄，儘管其中不少人選引發譁然，對此共和黨籍眾議院議長強生護航稱，川普刻意選這些「破壞份子」改變現狀。

政治新聞網Axios報導，根據美利堅大學商學院院長馬奇克（David Marchick）統計，新川普政府的人事布局，比拜登 同一時期完成提名速度快了5倍，比川普自己第一任期的提名速度快了4倍。

川普在大選後只用了8天完成12項內閣級別提名，相比之下，拜登和歐巴馬則需要近40天，小布希–高爾政府則超過了50天。

作為《和平的權力移交：美國總統過渡的口述歷史》（The Peaceful Transfer of Power: An Oral History of America's Presidential Transitions，暫譯）的主要作者，馬奇克直言，川普若不是「有史以來最有效率的交接團隊」，就是「完全打破常規，即興做出人事任命，未經審核、研究或與參議院協商」。

另外，英國廣播公司（BBC）報導，眾院 議長強生17日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目《國情咨文》（State of the Union）訪問時說，川普選中這些「破壞份子」帶領新政府，「這些人會顛覆現狀，我認為這是經過策畫為之」。

BBC描述，川普持續宣布新人事，似乎更偏好親密盟友，而非具有相關政策經驗的人。其中一些人已經引發華府、兩黨震驚。

料將出任司法部長的蓋茨涉嫌不當性行為與非法吸毒，儘管已經辭去議員身分，但是部分人士要求公布先前眾院進行的操守調查。同樣陷入性風暴的還有料將出任國防部長的赫塞斯，近日被控曾性侵害女性，並且已經承認在2020年付給對方封口費，儘管堅持雙方是合意行為。