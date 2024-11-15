川普提名國家情報總監加巴德海內外惹議 日媒稱發表「日本敵視發言」

美國候任總統川普提名國家情報總監選人、前聯邦眾議員加巴德，攝於4日。資料照片。（路透）

美國候任總統川普近日宣布了國安團隊人選，除了國防部長候選人赫塞斯（Pete Hegseth），國家情報總監候選人加巴德（Tulsi Gabbard）也在海內外引發了不小的爭議，更有網友起底她過去的發言。日本 媒體就指出，加巴德在2023年發表了「日本敵視發言」、「太平洋侵略國再武裝」。

時事通訊社15日報導，加巴德在二戰珍珠港事件82周年當天上「X」發文指出，「在我們紀念日本在太平洋的侵略時，我們需要自問這一個問題，目前正在進行的日本再武裝真的是一個好主意嗎？」

加巴德接著寫到，「我們需要小心的是，別讓目光短淺、自私自利的領導人最終再次帶著我們跟再武裝的日本面對面」。

As we remember Japan’s aggression in the Pacific, we need to ask ourselves this question: is the remilitarization of Japan, which is presently underway, truly a good idea? We need to be careful that shortsighted, self-serving leaders do not end up bringing us again face-to-face… — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) December 7, 2023

據報導，加巴德的這條推文讓「日本敵視発言」一詞登上日本「X」的流行趨勢，引發正反兩面的意見。但除了這條推文之外，加巴德還在2013年7月發文抨擊福島核廢水排海的計畫。

加巴德當時在「X」寫道，「日本將放射性汙水向太平洋傾倒的計畫是危險魯莽的行為，將對世界海洋和食物供應產生毀滅性後果，拜登 政府必須現在就採取行動，在為時已晚之前，防止這場核子廢料災難」，讓其他網友加入社群筆記，提供國際原子能總署（IAEA）的解釋。

Japan's plan to dump radioactive water into the Pacific Ocean is a dangerous and reckless act that will have devastating consequences for the world's oceans and food supply. The Biden Admin must act now and prevent this nuclear waste catastrophe before it's too late.… — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) July 24, 2023

根據此前新聞，加巴德原為民主黨籍的夏威夷州聯邦眾議員 ，曾部署海外，目前仍是陸軍預備役中校，卻多次批評美國的外交與國際干預政策，2017年曾前往敘利亞會晤阿塞德總統，近年則指控華府與北約蓄意挑釁俄羅斯，恐在歐洲爆發二戰1945年結束後最大的衝突。

2020年黨內總統初選挑戰拜登未果，今年加入共和黨為川普助選，但在情報方面缺乏經驗，擔任眾議員期間從未進入情報委員會。通稱軍情6處的英國對外情報機關秘密情報局（SIS）前局長迪爾洛夫爵士（Sir Richard Dearlove）告訴每日電訊報，「這是一次特立獨行的任命，她沒有情報和安全方面的經驗。我們必須看看她一旦就任後，這件事會如何發展」。

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