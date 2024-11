川普提名國家情報總監加巴德海內外惹議 日媒稱發表「日本敵視發言」

美國候任總統川普近日宣布了國安團隊人選,除了國防部長候選人赫塞斯(Pete Hegseth),國家情報總監候選人加巴德(Tulsi Gabbard)也在海內外引發了不小的爭議,更有網友起底她過去的發言。日本 媒體就指出,加巴德在2023年發表了「日本敵視發言」、「太平洋侵略國再武裝」。

時事通訊社15日報導,加巴德在二戰珍珠港事件82周年當天上「X」發文指出,「在我們紀念日本在太平洋的侵略時,我們需要自問這一個問題,目前正在進行的日本再武裝真的是一個好主意嗎?」

加巴德接著寫到,「我們需要小心的是,別讓目光短淺、自私自利的領導人最終再次帶著我們跟再武裝的日本面對面」。

As we remember Japan’s aggression in the Pacific, we need to ask ourselves this question: is the remilitarization of Japan, which is presently underway, truly a good idea? We need to be careful that shortsighted, self-serving leaders do not end up bringing us again face-to-face…