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川普提名國家情報總監加巴德海內外惹議 日媒稱發表「日本敵視發言」

編譯周辰陽／即時報導
美國候任總統川普提名國家情報總監選人、前聯邦眾議員加巴德，攝於4日。資料照片。（路透）
美國候任總統川普提名國家情報總監選人、前聯邦眾議員加巴德，攝於4日。資料照片。（路透）

美國候任總統川普近日宣布了國安團隊人選，除了國防部長候選人赫塞斯（Pete Hegseth），國家情報總監候選人加巴德（Tulsi Gabbard）也在海內外引發了不小的爭議，更有網友起底她過去的發言。日本媒體就指出，加巴德在2023年發表了「日本敵視發言」、「太平洋侵略國再武裝」。

時事通訊社15日報導，加巴德在二戰珍珠港事件82周年當天上「X」發文指出，「在我們紀念日本在太平洋的侵略時，我們需要自問這一個問題，目前正在進行的日本再武裝真的是一個好主意嗎？」

加巴德接著寫到，「我們需要小心的是，別讓目光短淺、自私自利的領導人最終再次帶著我們跟再武裝的日本面對面」。

據報導，加巴德的這條推文讓「日本敵視発言」一詞登上日本「X」的流行趨勢，引發正反兩面的意見。但除了這條推文之外，加巴德還在2013年7月發文抨擊福島核廢水排海的計畫。

加巴德當時在「X」寫道，「日本將放射性汙水向太平洋傾倒的計畫是危險魯莽的行為，將對世界海洋和食物供應產生毀滅性後果，拜登政府必須現在就採取行動，在為時已晚之前，防止這場核子廢料災難」，讓其他網友加入社群筆記，提供國際原子能總署（IAEA）的解釋。

根據此前新聞，加巴德原為民主黨籍的夏威夷州聯邦眾議員，曾部署海外，目前仍是陸軍預備役中校，卻多次批評美國的外交與國際干預政策，2017年曾前往敘利亞會晤阿塞德總統，近年則指控華府與北約蓄意挑釁俄羅斯，恐在歐洲爆發二戰1945年結束後最大的衝突。

2020年黨內總統初選挑戰拜登未果，今年加入共和黨為川普助選，但在情報方面缺乏經驗，擔任眾議員期間從未進入情報委員會。通稱軍情6處的英國對外情報機關秘密情報局（SIS）前局長迪爾洛夫爵士（Sir Richard Dearlove）告訴每日電訊報，「這是一次特立獨行的任命，她沒有情報和安全方面的經驗。我們必須看看她一旦就任後，這件事會如何發展」。

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