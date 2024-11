川普擬邀賴海哲任「貿易沙皇」 準備新關稅計畫 中國貨最少徵60%

前貿易代表賴海哲可望出任川普的貿易沙皇,總管關稅和對外貿易事務,權力極大。(美聯社)

華爾街 日報12日晚間獨家報導,總統當選人川普 對盟友透露,考慮邀請第一任執政時的美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)出任「貿易沙皇」(trade czar)。知情人士說,「貿易沙皇」頭銜不需要經過參議院人事任命,將讓賴海哲立即擁有監督商務部、美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative)等部會貿易政策的權力。

賴海哲在貿易代表任內為川普擔任顧問角色,協助落實關稅 政策。

消息人士說,擔任「貿易沙皇」不像內閣部會首長必須經過參院同意,賴海哲將可以在川普明年1月就職後立即落實關稅政策。不過,川普還可以改變心意,改讓賴海哲擔任財政部長、商務部長或白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席。

消息人士說,賴海哲尚未獲得出任「貿易沙皇」的通知。賴海哲與川普政權交接小組發言人均未回覆華爾街日報採訪要求。

川普已經公布前任移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement,ICE)局長霍曼(Tom Homan),將出任負責驅逐百萬無證移民的「邊境沙皇」(Border czar)。

賴海哲貿易代表任內推出「美國-墨西哥-加拿大協定」(US-Mexico-Canada Agreement,USMCA),取代1992年簽署的「北美自由貿易協定」(North American Free Trade Agreement,NAFTA)。

Politico新聞網站報導,賴海哲正與盟友草擬備忘錄,準備爭取國會及社會大眾支持以推動新一波關稅,川普第二任關稅政策影響程度將比第一任更加深遠。賴海哲主要訴求是,大幅提高關稅將讓美國經濟變得更有活力,不是導致經濟下跌。

消息人士說,未來幾周將公布加徵關說的經濟說帖,說明普關稅政策有助於促進國內製造業、降低美國經濟對外國依賴,所有外國進口商品將全面(universal)徵收最高20%關稅,所有中國進口商品至少徵收60%關稅;說帖指出,聯邦國際貿易委員會研究發現,川普關稅讓所有領域的國內製造都獲得提升。