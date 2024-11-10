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前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

世界新聞網王若馨／即時報導
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。

龐培歐於美東時間下午1時30分在X平台寫道：「總統先生─我也以能與您合作為榮，正如上周我們見面時所說的，你我一起制定了讓世界更加安全的計畫，並避免了新的戰爭發生。」

他並說：「美國堅決拒絕了拜登-賀錦麗的外交政策主張。我們有責任再次以美國的利益考量為優先。」

在貼文底下，龐培歐附了一段川普在造勢集會上介紹他的影片剪輯集錦，影片裡，川普在賓州的造勢場中對著群眾說：「龐培歐先生，站起來讓大家看看──他看起來好帥！」、「國務卿龐培歐，很棒的人」，並描述了他們如何一起制定了外交政策。

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