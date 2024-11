在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在總統當選人川普 9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)入閣後,龐培歐10日首次對此發文回應。

龐培歐於美東時間下午1時30分在X平台寫道:「總統先生─我也以能與您合作為榮,正如上周我們見面時所說的,你我一起制定了讓世界更加安全的計畫,並避免了新的戰爭發生。」

他並說:「美國堅決拒絕了拜登 -賀錦麗 的外交政策主張。我們有責任再次以美國的利益考量為優先。」

在貼文底下,龐培歐附了一段川普在造勢集會上介紹他的影片剪輯集錦,影片裡,川普在賓州的造勢場中對著群眾說:「龐培歐先生,站起來讓大家看看──他看起來好帥!」、「國務卿龐培歐,很棒的人」,並描述了他們如何一起制定了外交政策。

Mr. President - I was proud to work with you too. As you said, when we were together last week, you and I built the plan that made the world safer & led to no new wars.



America firmly rejected the Biden-Harris foreign policy agenda. We have a duty to put America First again. pic.twitter.com/9Ac0rRyF7F