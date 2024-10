稱波多黎各是垃圾島 喜劇演員過去曾有歧視華裔言論

喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)本周在紐約給川普助選。美聯社

共和黨總統候選人川普 27日在紐約市麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)造勢,單口喜劇 演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)現身助選,演講時稱波多黎各是「漂浮的垃圾島」引發爭議。其實早在2021年,這位喜劇演員就因歧視華裔同行的行為和言論,登上過熱搜。

辛奇利夫本周在川普造勢大會上還對拉丁裔、猶太裔、非洲裔發表種族歧視 言論,一口氣得罪好幾個這次大選的關鍵選民族群。

賀錦麗與川普都在爭取賓州等搖擺州的波多黎各裔選票,賀錦麗競選團隊立即發表聲明譴責辛奇利夫。辛奇利夫上台演講後不久,波多黎各饒舌藝人壞痞兔(Bad Bunny)便表示為賀錦麗背書。

川普競選團隊也罕見地發表聲明跟辛奇利夫切割。川普競選團隊資深顧問阿瓦瑞茲(Danielle Alvarez)說,辛奇利夫的笑話並不代表川普總統或競選團隊的立場。

誰是辛奇利夫?

40歲的辛奇利夫來自俄州揚斯敦(Youngstown),是一名擅長嘲諷風格(roast style)的喜劇演員,曾為八場「喜劇中心吐槽大會(Comedy Central Roast)」撰寫劇本和表演,其中包括饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)和傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)的吐槽大會。在史努比狗狗的吐槽大會上,辛奇利夫曾說,「你看起來像一顆吸了海洛因的加州葡萄乾。」

美聯社報導,辛奇利夫最有名的作品之一,是他自2013年開始主持的播客節目Kill Tony。每期節目中,他請來專業或者業餘的喜劇演員,在一眾裁判面前講笑話60秒鐘,之後接受他們毫不留情的評判。

他也曾給近期跟川普聊了3個小時的喬羅根(Joe Rogan)做表演開場嘉賓。

辛奇利夫上一次引起爭議還是在2021年,在一場位於德州奧斯丁舉辦的單口喜劇現場,華人單口喜劇演員黨鵬熱場後將辛奇利夫介紹上台,他卻諷刺稱黨鵬為「骯髒的小中國佬(filthy little chink),更是模仿中國人口音講,「你想要更多醬油嗎?(Do you want extra soy sauce?)」。

這段言論被影片記錄下來,在網路瘋傳,他風評大降,隨後被經紀公司WME解約,許多之前約好的活動紛紛取消。但他從來未曾就此對黨鵬道歉。黨鵬曾在接受本報「世界OnAir」播客訪問時表示,當時事件發酵後,他受到許多辛奇利夫粉絲的辱罵,感到困擾。

今年早些時候接受娛樂雜誌「綜藝」(Variety)訪問時被問及此事,辛奇利夫回應,「我知道我沒做錯,我講的是一個笑話,而我的立場是喜劇演員從來不應該為所講的笑話道歉,不應該因為大家都針對自己就停下來。」

本周,在他的言論引起廣泛爭議後,辛奇利夫給出了類似的回應,在X上轉發一篇民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)和民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)對他批評的帖文,稱質疑他的人「一點幽默感都沒有」,而且「一個副總統候選人會從她『忙碌的行程中』抽空來分析一個被斷章取義的笑話,把內容說成種族歧視,真的很瞎。我愛波多黎各,也去那裡度假。」