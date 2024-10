川普：我是納粹的對立面 賀錦麗才是法西斯

美國共和黨總統候選人、前總統川普 27日在紐約市麥迪遜廣場花園造勢,批評人士則將之比作1939年在同一地點舉行的美國納粹 大會,川普則在28日作出回應,稱自己是「納粹分子的對立面」,同時錯誤宣稱民主黨對手、副總統賀錦麗 將把票投給他的選民稱作納粹分子。

根據此前新聞,大西洋月刊日前報導,曾在川普政府擔任白宮幕僚長的凱利(John Kelly)說,川普曾形容法西斯主義比民主更能有效治理國家,並指川普曾說希望能有像德國的將軍。

大西洋月刊的報導稱,凱利當時詢問川普是指俾斯麥時代的將軍嗎?應該不是指希特勒吧?但川普答覆,「是的,是希特勒的將軍」。凱利另外告訴紐約時報,川普曾說「希特勒也做過一些好事」,並指川普符合法西斯主義的定義。

賀錦麗隨後上CNN里民大會節目時回應了這些報導,稱她認為川普是法西斯分子,競選團隊近日也在廣告使用大西洋月刊的報導和凱利的言論。

CNN報導,川普28日晚間在喬治亞州造勢時回應這些評論。川普告訴支持者,「賀錦麗和她的競選團隊最新說法是,任何不把票投給她的人都是納粹」;CNN指出,賀錦麗其實沒有說過這句話。

川普還說父親曾敦促過他,永遠不要把人們稱作納粹或希特勒,「他以前總是說,『永遠不要使用納粹這個詞,永遠不要使用這個字』。而且他總說,『永遠不要使用希特勒這個詞,別用這個字』」。

川普接著提到民主黨員時補充指出,「他們用了這個詞,真的,兩個詞都用,『他是希特勒』,他們接著說,『他是個納粹』」。

川普說,「我不是納粹,我是納粹的對立面」,並回應賀錦麗稱他為法西斯分子時說,「她是法西斯分子,好嗎?她是一個法西斯分子」。

