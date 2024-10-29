川普：我是納粹的對立面 賀錦麗才是法西斯

共和黨總統候選人、前總統川普28日出席在喬治亞州亞特蘭大舉行的造勢活動。（路透）

美國共和黨總統候選人、前總統川普 27日在紐約市麥迪遜廣場花園造勢，批評人士則將之比作1939年在同一地點舉行的美國納粹 大會，川普則在28日作出回應，稱自己是「納粹分子的對立面」，同時錯誤宣稱民主黨對手、副總統賀錦麗 將把票投給他的選民稱作納粹分子。

根據此前新聞，大西洋月刊日前報導，曾在川普政府擔任白宮幕僚長的凱利（John Kelly）說，川普曾形容法西斯主義比民主更能有效治理國家，並指川普曾說希望能有像德國的將軍。

大西洋月刊的報導稱，凱利當時詢問川普是指俾斯麥時代的將軍嗎？應該不是指希特勒吧？但川普答覆，「是的，是希特勒的將軍」。凱利另外告訴紐約時報，川普曾說「希特勒也做過一些好事」，並指川普符合法西斯主義的定義。

賀錦麗隨後上CNN里民大會節目時回應了這些報導，稱她認為川普是法西斯分子，競選團隊近日也在廣告使用大西洋月刊的報導和凱利的言論。

CNN報導，川普28日晚間在喬治亞州造勢時回應這些評論。川普告訴支持者，「賀錦麗和她的競選團隊最新說法是，任何不把票投給她的人都是納粹」；CNN指出，賀錦麗其實沒有說過這句話。

川普還說父親曾敦促過他，永遠不要把人們稱作納粹或希特勒，「他以前總是說，『永遠不要使用納粹這個詞，永遠不要使用這個字』。而且他總說，『永遠不要使用希特勒這個詞，別用這個字』」。

川普接著提到民主黨員時補充指出，「他們用了這個詞，真的，兩個詞都用，『他是希特勒』，他們接著說，『他是個納粹』」。

川普說，「我不是納粹，我是納粹的對立面」，並回應賀錦麗稱他為法西斯分子時說，「她是法西斯分子，好嗎？她是一個法西斯分子」。