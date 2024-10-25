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麥康諾新書批：MAGA是個錯誤 川普讓共和黨失去競爭力

編譯廖振堯／綜合報導
即將卸下參院共和黨領袖的麥康諾在傳記中指出，「讓美國再次偉大」運動是個錯誤。(歐新社)
即將卸下參院共和黨領袖的麥康諾在傳記中指出，「讓美國再次偉大」運動是個錯誤。(歐新社)

即將卸下參院共和黨領袖一職的麥康諾(Mitch McConnell)在即將出版的傳記「權力的代價：米契·麥康諾如何掌控參議院、改變美國並失去他的政黨」(The Price of Power: How Mitch McConnell Mastered the Senate, Changed America, and Lost His Party，暫譯)書中指出，「讓美國再次偉大」(MAGA)運動是個錯誤，川普反而讓共和黨失去了競爭力。

國會山莊報(The Hill)報導，書中麥康諾認為共和黨在前總統雷根(Ronald Reagan)時期立下的形象觀點，都被川普改變，但川普不會承認他，「川普對我們政黨的形象和競爭能力造成很大損害…川普正在吸引那些不如他人成功的人，並提供他們藉口：那些更成功的人欺騙了你、競爭並不公平，因此你不該認為自己不那麼成功。不幸的是，全國大約一半的共和黨人相信他所說的一切。」

共和黨參院少數黨領袖麥康諾被爆曾指MAGA運動徹底錯誤，川普使共和黨失去競爭能力...
共和黨參院少數黨領袖麥康諾被爆曾指MAGA運動徹底錯誤，川普使共和黨失去競爭能力。（路透）

對於川普如何控制共和黨選民的手段，麥康諾表示遺憾，而川普也藉此讓共和黨漸漸遠離自由貿易、移民、向海外投射軍事力量這些傳統上的支持。

麥康諾即將結束創紀錄的18年參院共和黨領袖任期，在川普任總統期間兩人關係便不穩定，麥康諾也常批評川普。他在2020年底發表講話時就說「我想我可以相當肯定地說，不僅民主黨人在等著他1月20日卸任，共和黨人也在數著日子。」

麥康諾最尖銳的一些評論集中在川普輸掉2020年大選後的行為，稱他「反覆無常」，形容川普「不太聰明、脾氣暴躁、令人討厭，幾乎擁有所有你不希望人們擁有的特質」，稱他不適合擔任公職。

麥康諾也描述2021年1月6日國會大廈暴亂對他的影響有多大。在川普支持者襲擊參議院辦公室數小時後，他向工作人員發言時不禁落淚，告訴他們「你們是我的家人，我討厭你們必須經歷這一切。」並稱此事是「令人震驚的事件，進一步證明川普完全不適合擔任總統」。

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