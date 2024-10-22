賀錦麗里民大會只有「預先決定」提問 網友痛批根本動員大會

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（中）21日在密西根州羅亞爾奧克鎮的競選活動上發表講話，左為主持的前加州州長夫人施賴弗，右為共和黨前聯邦眾議員錢尼。（路透）

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗 21日出席了一場里民大會活動，有選民向主持大會的加州 前州長夫人施賴弗（Maria Shriver）徵詢是否可以提問，而施賴弗卻回覆，現場只准許提出「預先決定」的問題。

每日郵報報導，這場里民大會在密西根州的羅亞爾奧克鎮舉行。除了賀錦麗，另一位活動來賓是共和黨前聯邦眾議員麗茲．錢尼。根據報導和影片，當時賀錦麗與錢尼都沒上台，施賴弗發表開場白後，觀眾席有一位女士向台上的施賴弗提問，「我們能提問題嗎？」

施賴弗回答，「不行，很遺憾，我們有一些預先決定的問題。可能的話，我將會問一些可能在妳腦海中的問題，我希望如此」，隨後就要介紹錢尼上台。

每日郵報指出，總統競選團隊通常讓出席里民大會的選民提出不在腳本上的問題，此舉為活動增添真實性，並凸顯總統候選人的個人風格。

紐約郵報報導，施賴弗回應的影片很快在社群媒體上瘋傳，有些網友抨擊該活動是賀錦麗競選團隊的「演出」，而不是真正的里民大會。

一名「X」用戶寫到，「這不是里民大會，這叫舞台演出」，並主張賀錦麗「無法即席發揮」。另一位「X」用戶則稱這場活動充滿罐頭台詞和談話要點，是「準備好的回覆節目」。還有一位「X」用戶抨擊，「基本上，這是動員大會」。

曾在川普政府擔任白宮 幕僚的吉爾馬丁（Chad Gilmartin）則寫道，當涉及賀錦麗時，「一切都是照本宣料，什麼都不會改變」。