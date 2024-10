賀錦麗里民大會只有「預先決定」提問 網友痛批根本動員大會

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗 21日出席了一場里民大會活動,有選民向主持大會的加州 前州長夫人施賴弗(Maria Shriver)徵詢是否可以提問,而施賴弗卻回覆,現場只准許提出「預先決定」的問題。

每日郵報報導,這場里民大會在密西根州的羅亞爾奧克鎮舉行。除了賀錦麗,另一位活動來賓是共和黨前聯邦眾議員麗茲.錢尼。根據報導和影片,當時賀錦麗與錢尼都沒上台,施賴弗發表開場白後,觀眾席有一位女士向台上的施賴弗提問,「我們能提問題嗎?」

施賴弗回答,「不行,很遺憾,我們有一些預先決定的問題。可能的話,我將會問一些可能在妳腦海中的問題,我希望如此」,隨後就要介紹錢尼上台。

每日郵報指出,總統競選團隊通常讓出席里民大會的選民提出不在腳本上的問題,此舉為活動增添真實性,並凸顯總統候選人的個人風格。

紐約郵報報導,施賴弗回應的影片很快在社群媒體上瘋傳,有些網友抨擊該活動是賀錦麗競選團隊的「演出」,而不是真正的里民大會。

一名「X」用戶寫到,「這不是里民大會,這叫舞台演出」,並主張賀錦麗「無法即席發揮」。另一位「X」用戶則稱這場活動充滿罐頭台詞和談話要點,是「準備好的回覆節目」。還有一位「X」用戶抨擊,「基本上,這是動員大會」。

曾在川普政府擔任白宮 幕僚的吉爾馬丁(Chad Gilmartin)則寫道,當涉及賀錦麗時,「一切都是照本宣料,什麼都不會改變」。

YIKES! Kamala caught staging a sham 'townhall' when audience member tries to ask a question



"You're not [allowed to ask questions.] We have some pre-determined questions." pic.twitter.com/4VXUEUMkth