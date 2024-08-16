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舊金山逾8成 全美房價「破百萬」8.5%比率創新高

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2.5萬首購補貼恐助長通膨 賀錦麗政策被批買票

編譯莊瑞萌／即時報導
賀錦麗釋放選舉利多，稱要幫首購族付頭期款2.5萬元，並要新建300萬戶新宅提供房源。（美聯社）
賀錦麗釋放選舉利多，稱要幫首購族付頭期款2.5萬元，並要新建300萬戶新宅提供房源。（美聯社）

副總統賀錦麗(Kamala Harris)表示，未來一旦她當選總統，將加碼針對所有首次購屋族提供2萬5000元購屋補貼。對此，專家認為不只會製造通膨，也有買票嫌疑。

福斯商業頻道(FOX Business)報導，為了解決國內住房危機，賀錦麗提出多樣政策，她計畫如果在總統大選勝出，將擴大實施拜登總統今年稍早提出的政策，提供更多首購族2萬5000元補助。拜登5月時呼籲國會針對約40萬名首次購屋者提供2萬5000元的補貼，而賀錦麗則希望提供所有首次購房者援助，預計未來4年可造福超過400萬人。雖然目前該政策細節不多，但已同時出現正反意見聲音。

「為國家提供住房：社會公平、建築與合宜住宅的未來(暫譯)」(Housing the Nation: Social Equity, Architecture, and the Future of Affordable Housing)一書作者格林(Alexander Gorlin)表示，他對這項政策給予肯定，2萬5000元在國內某些地區會是一大助力，但在例如舊金山等房價較高的地區，這筆錢的實際效果有限。

資產管理策略公司(Asset Management Strategies)負責人費奧里洛(Tony Fiorillo)則認為，賀錦麗的計畫「剛好孕育了通膨。」他說，「政府提供這項福利將在房屋已經供不應求之際，進一步提升購房需求，」這種激勵措施將導致需求增加，造成可供出售的房屋供應變更少。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也在X平台上寫道，此舉不只會增加房屋價格2萬5000元，同時還會增加政府赤字。

格林則緩頰說：「這些是年輕家庭買的第一個房子，而且重要的是，賀錦麗鼓勵了居者有其屋，進而創造公平。」

不過，Wealth E&P財富顧問摩爾(Cody Moore)認為，「這是糟糕的政策，我認為這只是試圖利用救濟，在即將到來的選舉中贏得更多選票。」他補充說，「這項政策將進一步推升房地產市場價格，讓美國財政赤字進一步擴大，最終成為政府增稅的另一個理由。」

賀錦麗 拜登 特斯拉

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