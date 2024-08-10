裴洛西談拜登退選：賀錦麗接棒迅速團結全黨 很精明

眾院前議長裴洛西接受紐時專訪，披露拜登總統退選初衷。（美聯社）

加州聯邦眾議員、前眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)最近出版新書，分享其個人近40年從政經驗與國會立法過程，她在接受媒體專訪時，也首次披露拜登 總統退選初衷與副總統賀錦麗 接棒的關鍵。

裴洛西出版新書「權力的藝術：身為美國首位女性眾院議長的故事」(The Art of Power: My Story as America’s First Woman Speaker of the House)，披露多年從政經歷，在接受紐約時報(New York Times)專訪時，對於拜登退選決定，裴洛西坦言：「我們都不知道拜登會在周日(7月21日)宣布退選，對此，我沒有特別看法，我們多數人都沒有。」並補充道：「拜登退選是希望每個人都有開放的競爭機會，讓大家看看民主黨的候補者，讓大家競爭，看看他們如何吸引支持者。」

裴洛西話鋒一轉表示：「當拜登宣布支持賀錦麗時，問題在於民主黨人是否和賀錦麗站在同一陣線？結果賀錦麗行動迅速，再度體現她的政治敏感性。」

裴洛西認為賀錦麗快速遞補成為民主黨候選人，全拜她快速團結全黨一致對外：「當大家在討論賀錦麗時，我會告訴大家，賀錦麗不但有堅定的信念(我個人相當欽佩)，而且對公共服務信守承諾，她知道自己要什麼，而且堅持奮鬥，她在政治上很精明，只是大家沒有發現。」

裴洛西指出：「我們的目標是確保川普永遠無法再入主白宮，因為他太奇怪了，我不會一一說明對川普的形容詞，但是只要已經下定決心，所有的決定就必須有利於達成目標。」並強調：「我想看到一場能夠獲勝的競選活動，因為我決定留在國會擊敗川普，因為我認為他對國家構成威脅。」

裴洛西還表示：「最重要的還是候選人與競選活動，由於之前似乎沒有任何宣傳活動，會讓支持者感到沮喪，因此一旦機會出現，大家會緊抓不放。」並補充道：「一旦有球踢過來，就要趕緊帶球跑，我總是告訴大家，我有三個『不』：『不』浪費時間、『不』浪費資源、選舉隔天『不』後悔。」