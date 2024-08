裴洛西談拜登退選：賀錦麗接棒迅速團結全黨 很精明

眾院前議長裴洛西接受紐時專訪,披露拜登總統退選初衷。(美聯社)

加州聯邦眾議員、前眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)最近出版新書,分享其個人近40年從政經驗與國會立法過程,她在接受媒體專訪時,也首次披露拜登 總統退選初衷與副總統賀錦麗 接棒的關鍵。

裴洛西出版新書「權力的藝術:身為美國首位女性眾院議長的故事」(The Art of Power: My Story as America’s First Woman Speaker of the House),披露多年從政經歷,在接受紐約時報(New York Times)專訪時,對於拜登退選決定,裴洛西坦言:「我們都不知道拜登會在周日(7月21日)宣布退選,對此,我沒有特別看法,我們多數人都沒有。」並補充道:「拜登退選是希望每個人都有開放的競爭機會,讓大家看看民主黨的候補者,讓大家競爭,看看他們如何吸引支持者。」

裴洛西話鋒一轉表示:「當拜登宣布支持賀錦麗時,問題在於民主黨人是否和賀錦麗站在同一陣線?結果賀錦麗行動迅速,再度體現她的政治敏感性。」

裴洛西認為賀錦麗快速遞補成為民主黨候選人,全拜她快速團結全黨一致對外:「當大家在討論賀錦麗時,我會告訴大家,賀錦麗不但有堅定的信念(我個人相當欽佩),而且對公共服務信守承諾,她知道自己要什麼,而且堅持奮鬥,她在政治上很精明,只是大家沒有發現。」

裴洛西指出:「我們的目標是確保川普永遠無法再入主白宮,因為他太奇怪了,我不會一一說明對川普的形容詞,但是只要已經下定決心,所有的決定就必須有利於達成目標。」並強調:「我想看到一場能夠獲勝的競選活動,因為我決定留在國會擊敗川普,因為我認為他對國家構成威脅。」

裴洛西還表示:「最重要的還是候選人與競選活動,由於之前似乎沒有任何宣傳活動,會讓支持者感到沮喪,因此一旦機會出現,大家會緊抓不放。」並補充道:「一旦有球踢過來,就要趕緊帶球跑,我總是告訴大家,我有三個『不』:『不』浪費時間、『不』浪費資源、選舉隔天『不』後悔。」