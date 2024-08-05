進步派不愛…賀錦麗無論選誰當副手 民主黨都面臨分歧

副總統賀錦麗。（美聯社）

副總統賀錦麗 副手人選目前以亞利桑納州 聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)與明尼蘇州長華茲(Tim Walz，前譯沃茲)最可能出線，不過黨內進步派不喜歡凱利和夏皮洛，無論誰當副手，都可能出現黨內分歧。

紐約時報(New York Times)報導，賀錦麗即將公布副手人選，三位主要人選：凱利、夏皮洛與華茲已於4日前往華府拜會賀錦麗，但黨內對此三人都有意見。

首先是進步派不滿夏皮洛和凱利兩人在關鍵議題過於保守，美國汽車工人聯合會(UAW)主席費恩(Shawn Fain)4日受訪時直言，凱利「並未真正」消除工會對他承諾支持勞工立法的擔憂，至於夏皮洛支持學校代金券政策，讓UAW「更有意見」。

據報導副總統賀錦麗副手人選目前要在賓州州長夏皮洛與明尼蘇州長華茲（圖），兩人之間做出選擇，將於6日宣布。(美聯社) 據報導副總統賀錦麗副手人選目前要在賓州州長夏皮洛（圖）與明尼蘇州長華茲，兩人之間做出選擇，將於6日宣布。(美聯社)

還有民主黨 大金主也意見分歧，親以色列、矽谷親商政策的金主支持夏皮洛；但進步派卻質疑夏皮洛的親以色列立場，會降低選民投票意願，不利民主黨勝選。

自由派組織「推動選民計畫」(Movement Voter Project)執行董事威薩特(Billy Wimsatt)表示：「夏皮洛在關鍵選區可能不利於年輕選民、阿拉伯裔、穆斯林以及部分勞工投票支持賀錦麗的意願。」力挺華茲才是賀錦麗副手最佳人選。

不過民主黨溫和派與媒體人則力挺夏皮洛，MSNBC新聞主持人史卡伯勒(Joe Scarborough)透過社群平台X，公開為夏皮洛辯護並指控反對者的攻擊純粹是「參雜反猶太主義、加薩極端主義與嫉妒心的有毒混合物」。

同時政治行動委員會(PAC)「相信明尼蘇達」(Faith in Minnesota)顧問施蘭茲(Doran Schrantz)過去一周來散布「華茲出任副總統的理由」(The Case for Tim Walz for Vice President)傳單，希望說服賀錦麗。

至於凱利4日突然在社群平台發文：「我的背景與多數政客有所不同。」並強調：「我一生都在海軍與太空總署(NASA)服役，任務永遠擺第一，現在我的使命就是為亞利桑納州打拼。」不過為避免誤解，隨後刪除發文。

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