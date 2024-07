曾精準預測9屆總統大選 他稱賀錦麗勝算大「3把白宮鑰匙」是關鍵

曾精準預測過去9屆總統大選結果的美利堅大學(American University)歷史系教授利奇曼(Allan Lichtman)表示,在現任副總統賀錦麗 跟前總統川普 的對決中,「通往白宮的鑰匙」(Keys to the White House)有利賀錦麗,但他尚未做出最終預測。

紐約郵報報導,正確預測了1984年以來幾乎每一場總統競選的利奇曼發展出一套公式,用於針對即將登場的總統選舉進行預測;在大多數的情況下,這套公式經證明正確。

根據此前新聞,利奇曼設計的「通往白宮的鑰匙」預測系統,主要是根據歷史因素來預測選舉結果,包括了政黨授權、競爭、在職、第三黨、短期經濟、長期經濟、政策變化、社會動盪、醜聞、外交/軍事失敗、外交/軍事成功、在職者魅力、挑戰者魅力等13個是非題。如果6個或以上問題不利於執政黨,執政黨候選人將會敗選,反之則將勝出。自1984年以降,只在2000年的布希對高爾一戰失準。

在此次選戰開始時,民主黨 拿到了拜登總統在職的一把自動「鑰匙」,但情況此後經歷了重大轉變。根據利奇曼的預測,在13把鑰匙中,賀錦麗的民主黨目前握有6把,包括初選競爭、短期經濟、長期經濟、政策變化、無醜聞和無挑戰者魅力。

共和黨則握有3把鑰匙,包括2022年期中選舉贏得聯邦眾議院多數席次,當前在職總統不尋求連任,而且缺乏魅力。

還有另外4把鑰匙尚待交出,包括了第三黨因素。利奇曼指出,考慮到獨立候選人甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)在選戰的位置,這一點值得注意。同樣仍懸而未決的鑰匙則有「無社會動盪」、「外國軍事失敗」和「外國軍事成功」。按照利奇曼的公式,如果民主黨失去另外3把鑰匙,他們會成為預設的「輸家」。

雖然拜登首場辯論會表現奇差,利奇曼仍在7月初的CNN訪問疾呼「別被誤導」。他當時表示,「請記住,所有專家都見證了喜萊莉.柯林頓 2016年贏得了三場辯論」,他們當時都說川普完蛋了,結果最終川普贏得大選。紐郵報導,利奇曼接受News Nation訪問時表示,尚未做出2024大選的最終預測,但他認為「賀錦麗要敗選,很多事情就得出錯」。

I plan to make my official prediction in August after the Democratic convention.

See my assessment below below on the 13 Keys Tracker on where The Keys stand NOW.