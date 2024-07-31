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防選舉陰謀論 亞利桑納州關鍵郡砸1500萬更新投票系統

記者張聲肇／綜合報導
亞利桑納州30日國會初選投票，競爭激烈。馬瑞科帕郡斥資1500萬元更新投票系統，盼望大幅提升透明度和統計速度。圖為亞州選民30日在投票站投下郵寄選票。(路透) A voter casts their mail-in ballot at a ballot drop box outside Maricopa County Recorder and Elections Department southeast Mesa office during the Arizona state primary election in Mesa, Arizona, U.S. July 30, 2024. REUTERS/Rebecca Noble【作者：路透通訊社，日期：2024-07-30，數位典藏序號：20240731054727944】
亞利桑納州30日國會初選投票，競爭激烈。馬瑞科帕郡斥資1500萬元更新投票系統，盼望大幅提升透明度和統計速度。圖為亞州選民30日在投票站投下郵寄選票。(路透) A voter casts their mail-in ballot at a ballot drop box outside Maricopa County Recorder and Elections Department southeast Mesa office during the Arizona state primary election in Mesa, Arizona, U.S. July 30, 2024. REUTERS/Rebecca Noble【作者：路透通訊社，日期：2024-07-30，數位典藏序號：20240731054727944】

亞利桑納州馬瑞科帕郡(Maricopa)上兩次大選都引發否認選舉結果爭議，該郡為了杜絕陰謀論者悠悠之口，特地斥資1500萬元更新投票系統，盼望大幅提升透明度和統計速度。

2020年總統大選過後沒幾天，馬瑞科帕郡計票與選舉中心門外，聚集了好幾百名支持川普的群眾，有些還帶著槍，在沒有證據的情況下，聲稱川普的勝選被偷走。亞州30日舉行初選。

2022年，爭取州長職位失利的共和黨候選人雷克(Kari Lake)以好幾十部計票機失靈，選舉結果遲遲不出爐為由，再度點燃一波選舉陰謀論。

2024年11月將再度舉行總統選舉，但是離大選日雖還早得很，否認選務單位計票公平的「舞弊」論已再度流傳。

2020年投出200多萬張選票的馬瑞科帕郡，位居關鍵州的關鍵地位，郡選務官面對一波又一波錯誤訊息與假訊息流傳，以及輸贏雙方都不滿意的喧囂，決定以最有效率的辦法扼殺謠言與陰謀論。

郡選務官希望1500萬買來的全新計票系統，可以在最短時間內開出最正確的計票結果，讓懷疑選舉不公的人閉嘴。為了提高選舉透明度，該郡的郡政委員會也將在選務中心廣設監視器，讓全亞利桑納州民在家就可監票。

新增監視器後，選務中心總共會有20台監視錄影機，整個中心從七個角度、投票箱上頭、選票處理台四個角度，仔細確認郵寄選票上的簽名等細節，每一票都符合法定標準後，再投入計票器統計。

這20台監視錄影機每天24小時，每周七天，不斷在馬瑞科帕郡網站上直播，郡政委員蓋茨(Bill Gates)說，萬一哪一台監視器故障，也許有人就要問：「監視器故障的時候，發生了甚麼？」

他說，郡政府斥資1500萬更新設備，其中900萬買新的印表機，600萬買全新的高速計票機，因為計票速度太慢，是引人疑竇的一大問題，高速計票機有助加速整個計票過程。

亞利桑納州30日國會初選投票，競爭激烈。馬瑞科帕郡斥資1500萬元更新投票系統，...
亞利桑納州30日國會初選投票，競爭激烈。馬瑞科帕郡斥資1500萬元更新投票系統，盼望大幅提升透明度和統計速度。圖為亞州選民30日在投票站投下郵寄選票。(路透) A voter casts their mail-in ballot at a ballot drop box outside Maricopa County Recorder and Elections Department southeast Mesa office during the Arizona state primary election in Mesa, Arizona, U.S. July 30, 2024. REUTERS/Rebecca Noble【作者：路透通訊社，日期：2024-07-30，數位典藏序號：20240731054729446】

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