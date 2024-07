防選舉陰謀論 亞利桑納州關鍵郡砸1500萬更新投票系統

亞利桑納州30日國會初選投票,競爭激烈。馬瑞科帕郡斥資1500萬元更新投票系統,盼望大幅提升透明度和統計速度。圖為亞州選民30日在投票站投下郵寄選票。(路透) A voter casts their mail-in ballot at a ballot drop box outside Maricopa County Recorder and Elections Department southeast Mesa office during the Arizona state primary election in Mesa, Arizona, U.S. July 30, 2024. REUTERS/Rebecca Noble【作者:路透通訊社,日期:2024-07-30,數位典藏序號:20240731054727944】

亞利桑納州 馬瑞科帕郡(Maricopa)上兩次大選都引發否認選舉結果爭議,該郡為了杜絕陰謀論者悠悠之口,特地斥資1500萬元更新投票 系統,盼望大幅提升透明度和統計速度。

2020年總統大選過後沒幾天,馬瑞科帕郡計票與選舉中心門外,聚集了好幾百名支持川普 的群眾,有些還帶著槍,在沒有證據的情況下,聲稱川普的勝選被偷走。亞州30日舉行初選。

2022年,爭取州長職位失利的共和黨候選人雷克(Kari Lake)以好幾十部計票機失靈,選舉結果遲遲不出爐為由,再度點燃一波選舉陰謀論。

2024年11月將再度舉行總統選舉,但是離大選日雖還早得很,否認選務單位計票公平的「舞弊」論已再度流傳。

2020年投出200多萬張選票的馬瑞科帕郡,位居關鍵州的關鍵地位,郡選務官面對一波又一波錯誤訊息與假訊息流傳,以及輸贏雙方都不滿意的喧囂,決定以最有效率的辦法扼殺謠言與陰謀論。

郡選務官希望1500萬買來的全新計票系統,可以在最短時間內開出最正確的計票結果,讓懷疑選舉不公的人閉嘴。為了提高選舉透明度,該郡的郡政委員會也將在選務中心廣設監視器,讓全亞利桑納州民在家就可監票。

新增監視器後,選務中心總共會有20台監視錄影機,整個中心從七個角度、投票箱上頭、選票處理台四個角度,仔細確認郵寄選票上的簽名等細節,每一票都符合法定標準後,再投入計票器統計。

這20台監視錄影機每天24小時,每周七天,不斷在馬瑞科帕郡網站上直播,郡政委員蓋茨(Bill Gates)說,萬一哪一台監視器故障,也許有人就要問:「監視器故障的時候,發生了甚麼?」