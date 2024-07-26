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歐巴馬夫婦正式表態 喊話「全力支持賀錦麗」3人通話影片曝光

編譯周辰陽／即時報導
在這張取自26日發布影像的截圖中，美國副總統賀錦麗、前總統歐巴馬和前第一夫人米雪兒．歐巴馬講電話，歐巴馬夫婦正式支持賀錦麗成民主黨總統候選人。（路透 / Harris for President campaign）
在這張取自26日發布影像的截圖中，美國副總統賀錦麗、前總統歐巴馬和前第一夫人米雪兒．歐巴馬講電話，歐巴馬夫婦正式支持賀錦麗成民主黨總統候選人。（路透 / Harris for President campaign）

前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒．歐巴馬26日支持現任副總統賀錦麗競選總統。

歐巴馬在社群媒體平台「X」貼出了賀錦麗接到兩人電話的影片，並且寫道「米雪兒跟我本周稍早致電給我們的朋友賀錦麗，我們告訴她，我們認為她將成為一位出色的美國總統，而且她擁有我們的全力支持」。

歐巴馬在發文寫道，「在我們國家的這一關鍵時刻，我們將竭盡所能，確保她在11月獲勝」。

NBC新聞報導，歐巴馬在影片內表示，「米雪兒跟我無比驕傲支持妳，並竭盡所能讓妳通過這次選舉，進入橢圓辦公室」。米雪兒．歐巴馬則說，「我不能打這通電話，而不對我的女孩賀錦麗說，我為妳感到驕傲，這將是歷史性一刻」。

賀錦麗對歐巴馬夫婦的支持和長期友誼表達感激之情，「謝謝你們倆；這對我來說意義重大」。

歐巴馬 賀錦麗 社群媒體

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