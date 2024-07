歐巴馬夫婦正式表態 喊話「全力支持賀錦麗」3人通話影片曝光

前總統歐巴馬 與前第一夫人米雪兒.歐巴馬26日支持現任副總統賀錦麗 競選總統。

歐巴馬在社群媒體 平台「X」貼出了賀錦麗接到兩人電話的影片,並且寫道「米雪兒跟我本周稍早致電給我們的朋友賀錦麗,我們告訴她,我們認為她將成為一位出色的美國總統,而且她擁有我們的全力支持」。

歐巴馬在發文寫道,「在我們國家的這一關鍵時刻,我們將竭盡所能,確保她在11月獲勝」。

NBC新聞報導,歐巴馬在影片內表示,「米雪兒跟我無比驕傲支持妳,並竭盡所能讓妳通過這次選舉,進入橢圓辦公室」。米雪兒.歐巴馬則說,「我不能打這通電話,而不對我的女孩賀錦麗說,我為妳感到驕傲,這將是歷史性一刻」。

賀錦麗對歐巴馬夫婦的支持和長期友誼表達感激之情,「謝謝你們倆;這對我來說意義重大」。

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA