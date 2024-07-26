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教師工會演講 賀錦麗：川普願景充滿「混亂、恐懼、仇恨」

記者顏伶如／綜合報導
賀錦麗25日赴德州對教師工會演講，嚴詞抨擊川普。(路透)
賀錦麗25日赴德州對教師工會演講，嚴詞抨擊川普。(路透)

副總統賀錦麗25日在全國規模第二大教師工會「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers，AFT)休士頓會議發表演講，批評前總統川普的願景充滿「混亂、恐懼和仇恨」，並說挺身而出參選總統是為了已故小學一年級恩師威爾遜(Frances Wilson)以及許多老師。她說：「此時此刻，我們正為最基本的自由而戰。」

賀錦麗在演說當中針對墮胎權、男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)、槍枝管控、勞工工會、學貸紓困等議題與川普的不同立場。CNBC新聞頻道報導，賀錦麗發表演講的幾個小時後，川普競選團隊公布「拯救美國並把權力交還家長計畫」(Plan to Save American Education and Give Power Back to Parents)，其中包括「美國教師聯盟」反對的某些提案，例如廢除教師年資、改採績效工資(merit pay)制度。

賀錦麗說，威爾遜當年「鼓勵我，教育我，並且啟發了我」。她表示，上台領取法律學位時，威爾遜就坐在台下，「由於威爾遜以及許多像你們一樣的老師，我今天才能成為美國副總統，才能角逐總統」。

她說，像威爾遜的老師對於未來具有願景，看到每個孩子的潛力，川普則把眼光放在過去，「現今我們要對兩種截然不同的未來願景做出選擇」。

賀錦麗25日結束印地安納州、德州兩日行程回到華府後對媒體說，已經做好準備要跟川普辯論。她說，同意參加先前敲定的9月10日辯論，「之前他已答應參加的」。

賀營批川「又老又怪」

川普接受福斯新聞網(Fox News)專訪後，賀錦麗競選團隊25日質疑川普年齡太大以及心智狀況，以「78歲罪犯的福斯新聞訪問」為標題的聲明中說：「今天早晨看完福斯專訪之後，我們只有一個疑問，川普還好嗎？」

競選團隊在聲明中說川普「又老又奇怪」(old and quite weird)，並稱「此人絕對不能再當總統」。

川普在福斯專訪中批評拜登總統24日晚間全國電視談話表現非常糟糕，並說拜登決定退選是因為遭到「政變」(coup)。

副總統賀錦麗(中)25日到美國教師工會演講，並嚴詞抨擊川普。(美聯社)
副總統賀錦麗(中)25日到美國教師工會演講，並嚴詞抨擊川普。(美聯社)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 賀錦麗 拜登

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