川普副手選范斯 加強「反中」立場？

前總統川普(左)選擇39歲的聯邦參議員范斯(右)擔任競選總統的搭檔,分析人士認為是出於加強反中立場的考量。圖為兩人18日一起出席共和黨全代會。(路透)

前總統川普 與俄亥俄州聯邦參議員范斯 (JD Vance,前譯萬斯)確定成為共和黨 正、副總統候選人後,外界對於這對新搭檔採取「美國優先」(America First)的外交政策,若當選後能否重塑美中台關係,密切關注。

根據有線新聞台(CNN)報導,范斯17日在共和黨全國代表大會(RNC)發表約40分鐘的演說,直接提及中國並強調中國對美國經濟的負面影響:「我們要再度重建工廠,我們要保護美國勞工薪資,阻止中國共產黨在美國人的支持下,建立中產階級。」

報導指出,雖然范斯並非華府反中鷹派,但有觀察家認為川普選擇39歲的范斯擔任副手,也是出於加強反中立場的考量。

因此范斯反中立場與川普如出一轍,並公開點名中國是「美國最大威脅」,甚至直言,若中國攻擊台灣,美國向烏克蘭提供的防空系統恐不利於援助台灣防禦,極力主張迅速結束俄烏戰爭,以便全力處理中國問題。

因此川普-范斯這對新搭檔若在11月大選勝選,外界認為美中台三方關係可能發生變化,尤其北京政府被問及川普與范斯近日的反中言論時,一再強調:「反對中國成為美國大選的一個議題」。

雖然川普曾多次言明「尊重」並「喜歡」中國領導人習近平,不過其任內重建對中政策,將中國視為競爭對手,直接發起科技與貿易戰。

川普還聲稱若當選將擴大美中經濟對抗,甚至傳出對中國進口商品課徵60%關稅,不過川普日前接受彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)訪問時否認,但表示可將關稅提高至50%左右,以鼓勵美國企業在國內生產。

相較於民主黨拜登政府除了繼續對中國商品提高關稅外,仍致力穩定美中關係,香港大學智庫「當代中國與世界研究中心」(Centre on Contemporary China and the World)研究員布萊恩·黃(Brian Wong,音譯)直言:「對於一個比現任民主黨政府更無合作互動意願的共和黨新政府,中國當局可能已在擬定新計畫與因應對策。」

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)則認為川普不太可能「改變美國對台政策基本面或忽視台灣安全」,並補充道:「無論誰當選都不會對中友好,北京至少會青睞拜登的可預測性與穩定性。」