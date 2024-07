扛得住換拜聲浪？傳拜登近日將決定前景 民主黨已在物色賀錦麗搭檔

民主黨 內部人脈很廣的人士向媒體表示,他們預期拜登 總統將在共和黨全代會閉幕後不久,就自己的前景做出重大宣布,而同黨國會領導人則預期,如果他放棄連任選戰,副總統賀錦麗 將成為新的總統提名人。

國會山莊網站18日報導,民主黨高層策士和金主之間的交流,現已轉向誰最適合擔任賀錦麗的競選搭檔,候選名單簡化至亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)與北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)。

根據一位知情人士說法,加州州長紐森和密西根州長魏美桂(Gretchen Whitmer)已跟黨內資深領袖傳達,他們不會有興趣擔任賀錦麗的競選搭檔。

拜登承受了來自民主黨黨內領袖的強烈壓力,包括聯邦眾議院前議長裴洛西、參議院領袖舒默和眾議院領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)。他們直接告訴拜登,同黨的多數聯邦參議員和大批聯邦眾議員都不認為他可以擊敗川普。

民主黨策士表示,拜登未能讓慌亂的民主黨民代和金主消除疑慮,表明他將能夠擺脫辯論會的災難性表現,同時打消外界對精神敏銳度、活力和健康狀況的不斷質疑。消息人士說,拜登反而變得陷入了一種說法,即他太老了,無法有效再當4年的總統,而且在投票之前,似乎沒有任何辦法打消外界的疑慮。

一位知情人士表示,民主黨參眾議院領導人對賀錦麗當提名人的態度「不冷不熱」,但承認她的好感度高於拜登,並相信拜登可以透過為她競選,協助提高支持率。根據一位熟悉過渡計畫的消息人士說法,如果拜登同意退選,兩度為歐巴馬前總統打贏總統選戰的團隊成員準備協助賀錦麗,組織與管理她自己的總統競選活動。

白宮資深副發言人貝茨(Andrew Bates)否認拜登正在考慮退選;國會山莊網站報導報道拜登預計將在接下來幾天就政治前途做決定後,貝茨發表了一字聲明,「假的」(False)。

