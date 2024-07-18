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槍擊後民調：川普在全國及7決戰州 都贏拜登

編譯尤寶琪／即時報導
18日最新調查，川普在全國和七個決戰州支持率都領先總統拜登。圖為川普在共和黨全代會受到支持者熱烈擁戴。(路透)
18日最新調查，川普在全國和七個決戰州支持率都領先總統拜登。圖為川普在共和黨全代會受到支持者熱烈擁戴。(路透)

根據18日發布的最新調查，前總統川普在全國和七個決戰州(battleground states)的支持率，都領先總統拜登

根據一項由「下一代民主黨」(Democrats for the Next Generation)團體贊助的民調發現，46%的受訪登記選民表示，他們支持川普，42%的人表態支持拜登，12%的選民表示尚未做出決定；但民調機構指出，自本月初進行民調以來，拜登的支持率又下降了兩個百分點，而川普的支持率則維持不變。

「最近民調顯示，自川普遇刺未遂以來，拜登失去支持率的情況比川普增加支持率來的嚴重，」根據艾默生學院(Emerson College)民調主任金博(Spencer Kimball)的聲明，「這也引發各界對拜登支持率下滑，到底仍是受到辯論的影響，還是川普已經來到支持率天花板的疑問。」

這項調查是在上周末發生川普暗殺未遂事件之後進行的，當時一名槍手在賓州的集會上，企圖槍殺這位前總統，導致川普耳朵被子彈擦傷；槍手和一名集會參與者不幸喪命，另有兩人因此重傷。

民調也發現，川普自3月以來，在喬治亞、賓州和威斯康辛州的支持率都上升了一個百分點，在亞利桑納州上升了兩個百分點，但在密西根州少了一個百分點。

民調顯示，密西根州是選戰最膠著的戰場，川普以45%的支持率領先拜登的42%；另外，有13名受訪者表示，他們尚未做出決定。

川普支持率在威斯康辛州、賓州和內華達州，領先拜登五個百分點，在喬治亞州領先拜登六個百分點，在北卡羅來納州和亞利桑那州則領先了七個百分點。

拜登在2020年大選中，拿下了密西根州、威斯康辛州、賓州、內華達州、亞利桑那州和喬治亞州等搖擺州，但在北卡以微弱的差距輸給川普。

這項民調也是在拜登上個月辯論失常、引發民主黨人擔憂並呼籲他退選後後所進行的，調查發現，36%的民主黨初選選民受訪者認為他應該退選，而64%的人認為他應該堅持到底。

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