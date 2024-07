「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

歐洲媒體報導,西方國家外交官私下對美國總統拜登 的公開失言感到驚駭,並且正努力在11月選前,跟川普 團隊建立聯繫。

POLITICO寫道,「對部分美國盟邦來說,在另一人身上押注的時間到了」。歐洲外交官跟官員描述了他們對拜登虛弱、錯誤不斷的公開表現感到震驚,同時透露已經開始聯繫上即將正式代表共和黨出馬的前總統川普。

根據報導,在剛剛閉幕的華府北約峰會上,當拜登把烏克蘭 總統澤倫斯基介紹成「普亭總統」時,可以聽見同處一室的歐洲人倒吸了一口氣。其中一位在場人士發簡訊給POLITICO記者,寫著「OMFG」。

另一位在場人士補充指出,「台上的歐洲領導人僵住了,然而他們盡最大努力保持微笑和鼓掌,後來沒人跟拜登團隊提過這件事」。

有一位駐華府的歐洲高級外交官表示,他的同僚一直忙著聯繫有望加入川普團隊的人士幾個月了,像是安排會晤、出席相同的活動跟邀請川普的盟友吃晚飯。

當記者問及,國內是否有任何壓力,因為川普的兩極化形象而不要做這種事時,一名外交官說,「沒有,如果現在沒有爭取跟他的人建立聯繫,我們就會失職」。

另一位外交官則說,跟川普的聯繫已經加速,而且早於拜登的最新失言,又指「這已經持續一年多了」,重要的歐洲官員則一直向保守派智庫發表演講,以便讓烏克蘭的訊息傳遞給支持川普的聽眾。

POLITICO指出,這次的北約峰會標誌著英國新首相施凱爾跟拜登首次會面,以重申英美兩國的所謂「特殊關係」,但就連英國人也對拜登明顯的虛弱感到震驚和沮喪。

一位英國官員表達個人意見時指出,「真是瘋了」。他說, 「至少關於選舉,他們的所有訊息會被關於他健康和能力的報導蓋過,這件事正在成為全世界的笑柄」。

這位官員問道,「接下將發生什麼事情?他是否會在無意間命令武裝部隊發動襲擊,並且讓自己最終到了國際法庭,以某種精神障礙為由抗辯的情況?」

