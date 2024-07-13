我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園性侵案震驚社區 民代促強化安全

畫家方書久遇詐騙電話 憂個資外洩

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

編譯周辰陽／即時報導
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

歐洲媒體報導，西方國家外交官私下對美國總統拜登的公開失言感到驚駭，並且正努力在11月選前，跟川普團隊建立聯繫。

POLITICO寫道，「對部分美國盟邦來說，在另一人身上押注的時間到了」。歐洲外交官跟官員描述了他們對拜登虛弱、錯誤不斷的公開表現感到震驚，同時透露已經開始聯繫上即將正式代表共和黨出馬的前總統川普。

根據報導，在剛剛閉幕的華府北約峰會上，當拜登把烏克蘭總統澤倫斯基介紹成「普亭總統」時，可以聽見同處一室的歐洲人倒吸了一口氣。其中一位在場人士發簡訊給POLITICO記者，寫著「OMFG」。

另一位在場人士補充指出，「台上的歐洲領導人僵住了，然而他們盡最大努力保持微笑和鼓掌，後來沒人跟拜登團隊提過這件事」。

有一位駐華府的歐洲高級外交官表示，他的同僚一直忙著聯繫有望加入川普團隊的人士幾個月了，像是安排會晤、出席相同的活動跟邀請川普的盟友吃晚飯。

當記者問及，國內是否有任何壓力，因為川普的兩極化形象而不要做這種事時，一名外交官說，「沒有，如果現在沒有爭取跟他的人建立聯繫，我們就會失職」。

另一位外交官則說，跟川普的聯繫已經加速，而且早於拜登的最新失言，又指「這已經持續一年多了」，重要的歐洲官員則一直向保守派智庫發表演講，以便讓烏克蘭的訊息傳遞給支持川普的聽眾。

POLITICO指出，這次的北約峰會標誌著英國新首相施凱爾跟拜登首次會面，以重申英美兩國的所謂「特殊關係」，但就連英國人也對拜登明顯的虛弱感到震驚和沮喪。

一位英國官員表達個人意見時指出，「真是瘋了」。他說， 「至少關於選舉，他們的所有訊息會被關於他健康和能力的報導蓋過，這件事正在成為全世界的笑柄」。

這位官員問道，「接下將發生什麼事情？他是否會在無意間命令武裝部隊發動襲擊，並且讓自己最終到了國際法庭，以某種精神障礙為由抗辯的情況？」

拜登 川普 烏克蘭

上一則

川普收斂爭議言論 力圖拉攏溫和派選民

延伸閱讀

CNN：歐巴馬與裴洛西私下憂心拜登選情 成華府公開秘密

CNN：歐巴馬與裴洛西私下憂心拜登選情 成華府公開秘密
WSJ：川普若回鍋白宮 通膨恐比拜登任期嚴重

WSJ：川普若回鍋白宮 通膨恐比拜登任期嚴重
英媒：拜登1天2口誤 毀了北約峰會 破壞歐洲外交官幾個月努力

英媒：拜登1天2口誤 毀了北約峰會 破壞歐洲外交官幾個月努力
好萊塢換拜聲起 麥克道格拉斯：難以想像拜登做完第2任期

好萊塢換拜聲起 麥克道格拉斯：難以想像拜登做完第2任期

熱門新聞

第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。(歐新社)

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

2024-07-11 21:00
拜登總統遭踢爆，巴金森氏症權威專家去年8月起多次造訪白宮，並且會見拜登醫師。（路透）

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

2024-07-06 20:38
熱浪來襲，美國從東岸到西岸自6日至下周末將有多達1億3000萬人遭到創紀錄高溫「烘焙」。圖為俄勒岡州波特蘭市一老人往頭上澆水降溫。(美聯社)

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

2024-07-07 06:06
拜登究竟會不會退選成為新聞焦點，圖為他7日在賓州進行競選活動。（歐新社）

拜登7月中宣布退選、民主黨辦「閃電初選」？但後面還有大麻煩

2024-07-07 23:41

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
賈伯斯遺孀出7千萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

賈伯斯遺孀出7千萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅
陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…