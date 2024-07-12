我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登盟友歎他「獲勝機會0」：恐帶衰同黨籍候選人

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

拜登盟友歎他「獲勝機會0」：恐帶衰同黨籍候選人

編譯周辰陽／即時報導
總統拜登在北約華府峰會最後一天的11日舉行記者會。（美聯社）
總統拜登在北約華府峰會最後一天的11日舉行記者會。（美聯社）

總統拜登11日晚間舉行記者會，捍衛自己的候選資格，但幾位最親密盟友卻在事前告訴NBC新聞，他們現在認為拜登獲勝機會為零，而且帶衰同黨籍候選人的可能性越來越高。

報導稱，這幾位拜登盟友包括3位直接參與選戰的人士，全都要求匿名；一位競選陣團隊幹部說，「他需要退選」，並稱「他永遠不會從這件事恢復過來」。

拜登在6月27日的首場辯論會以潰敗收場，過去2周一直在努力穩定競選活動，正在進行的整頓行動包括11日當天的高級幕僚私下會晤同黨參議員及當晚的記者會，想要讓民代和黨內幹部放心，但不僅收效甚微，反而發生了相反的結果。

據報導，認為拜登應該重新考慮決定繼續競選的民主黨人士，已經增加到包括負責引導競選團隊獲勝的幕僚、黨工和幹部。

接受NBC新聞採訪的人士表示，即使在競選團隊成員跟支援的民主黨外圍團體內部，拜登應該退選，並把民主黨提名留給其他人（最有可能是副總統賀錦麗）的情緒也十分普遍。另一位努力讓他選上的人士說，「參與選戰的人中，沒人認為他有出路」。

第3名接近競選連任團隊的人士表示，像是圍繞著拜登認知能力的問題，缺乏募款活動，更多民調顯示拜登的支持度下降，而其他候選人表示更好，都讓目前的情勢難以為繼。該人士還說，他們不知道競選團隊如何取勝。

另外2位跟拜登關係密切的人士告訴NBC新聞，儘管他們還沒放棄好轉的所有希望，卻視此為越來越不可能的結果。他們認為，11月擊敗川普的目標應該凌駕於支持拜登。

一位致力讓拜登選上的人士說，「對我，還有我們很多人來說，問題在誰是打敗川普的最佳人選？我們有很多人是死忠的民主黨支持者，正在質疑我們對這一點的最初想法。」

拜登競選團隊發言人達克洛（TJ Ducklo）表示，NBC新聞掌握的內幕消息「明顯是假的，這個團隊跟總統站在一起」。但報導指出，對於是否繼續競選，決定最終落在拜登身上，而他一直堅稱自己「哪裡都不會去」。然而，這些消息人士表示，無論是在11月之前退選，或是在投票日輸給川普，拜登已經完了。

拜登 民主黨 川普

上一則

拜登記者會頻口誤 川普陣營讚「兩全其美」：不會退選又給攻擊材料

延伸閱讀

拜登記者會頻口誤 川普陣營讚「兩全其美」：不會退選又給攻擊材料

拜登記者會頻口誤 川普陣營讚「兩全其美」：不會退選又給攻擊材料
華郵民調：逾半民主黨人盼拜登退選 若賀錦麗接棒將贏川普

華郵民調：逾半民主黨人盼拜登退選 若賀錦麗接棒將贏川普
為退選鋪路？拜營悄評估賀錦麗、川普對決勝選率

為退選鋪路？拜營悄評估賀錦麗、川普對決勝選率
拜登放話：中國若繼續支持俄羅斯 歐洲盟邦將削減對中投資

拜登放話：中國若繼續支持俄羅斯 歐洲盟邦將削減對中投資

熱門新聞

第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。(歐新社)

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

2024-07-11 21:00
拜登總統遭踢爆，巴金森氏症權威專家去年8月起多次造訪白宮，並且會見拜登醫師。（路透）

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

2024-07-06 20:38
熱浪來襲，美國從東岸到西岸自6日至下周末將有多達1億3000萬人遭到創紀錄高溫「烘焙」。圖為俄勒岡州波特蘭市一老人往頭上澆水降溫。(美聯社)

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

2024-07-07 06:06

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧