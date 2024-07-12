拜登盟友歎他「獲勝機會0」：恐帶衰同黨籍候選人

總統拜登在北約華府峰會最後一天的11日舉行記者會。（美聯社）

總統拜登 11日晚間舉行記者會，捍衛自己的候選資格，但幾位最親密盟友卻在事前告訴NBC新聞，他們現在認為拜登獲勝機會為零，而且帶衰同黨籍候選人的可能性越來越高。

報導稱，這幾位拜登盟友包括3位直接參與選戰的人士，全都要求匿名；一位競選陣團隊幹部說，「他需要退選」，並稱「他永遠不會從這件事恢復過來」。

拜登在6月27日的首場辯論會以潰敗收場，過去2周一直在努力穩定競選活動，正在進行的整頓行動包括11日當天的高級幕僚私下會晤同黨參議員及當晚的記者會，想要讓民代和黨內幹部放心，但不僅收效甚微，反而發生了相反的結果。

據報導，認為拜登應該重新考慮決定繼續競選的民主黨 人士，已經增加到包括負責引導競選團隊獲勝的幕僚、黨工和幹部。

接受NBC新聞採訪的人士表示，即使在競選團隊成員跟支援的民主黨外圍團體內部，拜登應該退選，並把民主黨提名留給其他人（最有可能是副總統賀錦麗）的情緒也十分普遍。另一位努力讓他選上的人士說，「參與選戰的人中，沒人認為他有出路」。

第3名接近競選連任團隊的人士表示，像是圍繞著拜登認知能力的問題，缺乏募款活動，更多民調顯示拜登的支持度下降，而其他候選人表示更好，都讓目前的情勢難以為繼。該人士還說，他們不知道競選團隊如何取勝。

另外2位跟拜登關係密切的人士告訴NBC新聞，儘管他們還沒放棄好轉的所有希望，卻視此為越來越不可能的結果。他們認為，11月擊敗川普 的目標應該凌駕於支持拜登。

一位致力讓拜登選上的人士說，「對我，還有我們很多人來說，問題在誰是打敗川普的最佳人選？我們有很多人是死忠的民主黨支持者，正在質疑我們對這一點的最初想法。」

拜登競選團隊發言人達克洛（TJ Ducklo）表示，NBC新聞掌握的內幕消息「明顯是假的，這個團隊跟總統站在一起」。但報導指出，對於是否繼續競選，決定最終落在拜登身上，而他一直堅稱自己「哪裡都不會去」。然而，這些消息人士表示，無論是在11月之前退選，或是在投票日輸給川普，拜登已經完了。