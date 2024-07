拜登盟友歎他「獲勝機會0」：恐帶衰同黨籍候選人

總統拜登 11日晚間舉行記者會,捍衛自己的候選資格,但幾位最親密盟友卻在事前告訴NBC新聞,他們現在認為拜登獲勝機會為零,而且帶衰同黨籍候選人的可能性越來越高。

報導稱,這幾位拜登盟友包括3位直接參與選戰的人士,全都要求匿名;一位競選陣團隊幹部說,「他需要退選」,並稱「他永遠不會從這件事恢復過來」。

拜登在6月27日的首場辯論會以潰敗收場,過去2周一直在努力穩定競選活動,正在進行的整頓行動包括11日當天的高級幕僚私下會晤同黨參議員及當晚的記者會,想要讓民代和黨內幹部放心,但不僅收效甚微,反而發生了相反的結果。

據報導,認為拜登應該重新考慮決定繼續競選的民主黨 人士,已經增加到包括負責引導競選團隊獲勝的幕僚、黨工和幹部。

接受NBC新聞採訪的人士表示,即使在競選團隊成員跟支援的民主黨外圍團體內部,拜登應該退選,並把民主黨提名留給其他人(最有可能是副總統賀錦麗)的情緒也十分普遍。另一位努力讓他選上的人士說,「參與選戰的人中,沒人認為他有出路」。

第3名接近競選連任團隊的人士表示,像是圍繞著拜登認知能力的問題,缺乏募款活動,更多民調顯示拜登的支持度下降,而其他候選人表示更好,都讓目前的情勢難以為繼。該人士還說,他們不知道競選團隊如何取勝。

另外2位跟拜登關係密切的人士告訴NBC新聞,儘管他們還沒放棄好轉的所有希望,卻視此為越來越不可能的結果。他們認為,11月擊敗川普 的目標應該凌駕於支持拜登。

一位致力讓拜登選上的人士說,「對我,還有我們很多人來說,問題在誰是打敗川普的最佳人選?我們有很多人是死忠的民主黨支持者,正在質疑我們對這一點的最初想法。」

拜登競選團隊發言人達克洛(TJ Ducklo)表示,NBC新聞掌握的內幕消息「明顯是假的,這個團隊跟總統站在一起」。但報導指出,對於是否繼續競選,決定最終落在拜登身上,而他一直堅稱自己「哪裡都不會去」。然而,這些消息人士表示,無論是在11月之前退選,或是在投票日輸給川普,拜登已經完了。

NEW: Three Biden officials directly involved in his re-election tell @nbcnews his chances of winning are zero.



“He needs to drop out,” one Biden campaign official said. “He will never recover from this.”@jonallendc @carolelee & me https://t.co/6MsBdn7YHu