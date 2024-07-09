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新聞眼／新黨綱寫得像是社群發文 共和黨已成「川普黨」

華盛頓記者張文馨
共和黨8日宣布新的大選黨綱，滿滿前總統川普的行文風格。(路透資料照片)
共和黨8日宣布新的大選黨綱，滿滿前總統川普的行文風格。(路透資料照片)

與前一版66頁的黨綱相比，共和黨黨綱委員會新通過的草案只有16頁，標題就是「讓美國再次偉大」，實在非常川普

這個名為「獻給被遺忘的美國男女」(To the Forgotten Men and Women of America)的黨綱草案，以川普熱愛的全大寫來揭櫫10項要點，從通膨、貿易不公、邊界、移民到墮胎，川普的競選手法是一樣的，持續刺激不滿現狀的美國人民，用簡單的文字保證「我選上了，一切就都好了」。

黨綱向來是政黨的基本立場，長篇大論不說，也會盡量涵蓋所有治國所需的面向；共和黨2020年的全代會打破166年歷史，首度沒有宣誓黨綱內涵，取而代之的是挺川派對川普的歌功頌德。

到了如今，共和黨成為川普黨，共和黨的信條就是川普第一，連黨綱文字都像是川普在社群平台的發文，共和黨新聞稿直接寫著「黨綱委員會以壓倒性票數通過川普總統的2024共和黨綱。」

打擊通膨、封鎖邊界並阻止移民入侵、打造史上最偉大經濟體，重現美國夢，都是川普在造勢場合侃侃而談的用詞，重內政輕外交也是他的競選主軸，以挑起民眾對現狀不滿來策動選民投票動力。

川普黨綱大幅度刪減外交政策篇幅，將中國切碎在經濟和國防外交的領域分別討論，隻字未提台灣；這一點令人想起川普時代的國家安全顧問波頓(John Bolton)曾說過，川普將台灣比喻成筆尖，而中國是超硬的大辦公桌。

從經濟到軍事，川普矢言讓美國成為最強大的國家，川普執政時代因採行孤立主義備受抨擊，在這次黨綱中加入要強化聯盟，卻是要求盟友得先落實投資共同防衛與重建歐洲和平的義務。

川普還是那個川普，「如果你不打算付錢，那麼你就要靠自己。」

川普 共和黨 移民

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