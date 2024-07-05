我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北美買霜淇淋小費18%起跳 在地人喊話「no tip勇敢點」

ABC新聞22分鐘專訪 拜登：萬能的主沒要我退選

拜登從政背後支柱 吉兒捍衛丈夫選下去、成輿論焦點

中央社／紐約5日專電
第一夫人吉兒拜登。（歐新社）
第一夫人吉兒拜登。（歐新社）

拜登總統誓言參選到底的背後，第一夫人吉兒（Jill Biden）扮演重要角色。吉兒近半世紀力挺丈夫的政治野心，度過重重難關，如今來自民主黨內天大的逼退壓力，絕非過去經驗可比擬。

吉兒拜登在上周丈夫首場電視辯論災難表現後，周末獨自前往紐約出席同志驕傲月及募款活動。擅長文學的吉兒對群眾說：「身為寫作教師，我總是相信我們的故事形塑世界，石牆（Stonewall Inn）紀念公園與遊客中心說著無論你是誰，都必須知道的故事，這教導我們希望與堅持的力量，鼓勵我們為了世界及下一代要更好，要更努力，也提醒我們差異是寶貴的，相似之處卻是無限的。」

拜登（Joe Biden）面臨民主黨內要求退選的壓力，電視辯論一周後沒有打退堂鼓的跡象，民調差距持續落後，仍堅持參選到底。拜登抵死不退和家族成員一面倒的力挺有關，國際輿論也將焦點轉向拜登家人，特別是以堅毅著稱的妻子吉兒。

拜登1972年在家鄉德拉瓦州參選，成為當時最年輕的聯邦參議員，同年妻女不幸因車禍喪生。吉兒小拜登9歲，1975年結束第一段婚姻，1977年和拜登再婚，成為拜登兩個兒子的繼母。她曾對母親說：「媽，我終於遇到一位紳士了。」

熱中文學與教育的吉兒婚後不想僅作參議員夫人，繼續修讀英文與教育，在德拉瓦大學（University of Delaware）取得博士學位，投入教育工作。鎂光燈下的吉兒行事低調，作風明朗，擔任副總統夫人和第一夫人期間仍保有教職，從不搶檯面上的風采。政壇都知道吉兒在丈夫華府政壇生涯起伏中，永遠是背後最重要的力量。

外界形容吉兒角色猶如拜登的策士，白宮第一夫人公關主任亞歷山大（Elizabeth Alexander）在華爾街日報（Wall Street Journal）表示，吉兒是力挺拜登的配偶，不是政治諮詢者，當生活面臨衝擊時，任何夫妻都會共同做決定，他倆當然也會。她強調，吉兒講過太多次，政治是拜登的路，她支持丈夫從政，拜登也支持吉兒的教育職涯。

拜登的政治生涯並不順遂。1988年與2008年兩度投入民主黨總統提名未果，2008年同意擔任前總統歐巴馬（Barak Obama）的副手，2016年在前國務卿喜萊莉柯林頓（Hillary Clinton）強勢參選下未出馬角逐，2020年擊敗川普（Donald Trump）時已經77歲。

生活中，大兒子波（Beau Biden）2015年罹癌過世，杭特（Hunter Biden）染上毒癮，卻也讓拜登夫妻關係更為緊密。

吉兒3日在密西根州競選活動上聲嘶力竭為丈夫拉票，「拜登一生被擊倒和宣布失敗無數次，當他被判出局時，就會更拼命」，「我們無法選擇歷史篇章，但我們可以選擇誰來領導」。此刻的吉兒不僅是丈夫身邊的支柱，更形同主場參選人，不過挑戰極為艱鉅。

電視辯論後，過去極少現身時尚圈的吉兒出現在「時尚雜誌」（Vogue）封面，照片於今年春季拍攝。時尚雜誌有邀請第一夫人擔任封面人物的傳統，米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）、希拉蕊柯林頓都曾引領風騷，吉兒的封面在逼退壓力下，可能難以維持話題熱度。

拜登 民主黨 歐巴馬

上一則

北約峰會下周華府登場 白宮預告將對中方傳遞強烈訊息

延伸閱讀

ABC新聞22分鐘專訪 拜登：萬能的主沒要我退選

ABC新聞22分鐘專訪 拜登：萬能的主沒要我退選
ABC預錄專訪 拜登親曝辯論夜精疲力竭「都是我的錯」

ABC預錄專訪 拜登親曝辯論夜精疲力竭「都是我的錯」
新聞台專訪提前播出 換帥風波中拜登表現受矚目

新聞台專訪提前播出 換帥風波中拜登表現受矚目
拜登施凱爾通話 提美英共促印太區域和平穩定

拜登施凱爾通話 提美英共促印太區域和平穩定

熱門新聞

總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界
曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死