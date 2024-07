拜登從政背後支柱 吉兒捍衛丈夫選下去、成輿論焦點

拜登 總統誓言參選到底的背後,第一夫人吉兒(Jill Biden)扮演重要角色。吉兒近半世紀力挺丈夫的政治野心,度過重重難關,如今來自民主黨 內天大的逼退壓力,絕非過去經驗可比擬。

吉兒拜登在上周丈夫首場電視辯論災難表現後,周末獨自前往紐約出席同志驕傲月及募款活動。擅長文學的吉兒對群眾說:「身為寫作教師,我總是相信我們的故事形塑世界,石牆(Stonewall Inn)紀念公園與遊客中心說著無論你是誰,都必須知道的故事,這教導我們希望與堅持的力量,鼓勵我們為了世界及下一代要更好,要更努力,也提醒我們差異是寶貴的,相似之處卻是無限的。」

拜登(Joe Biden)面臨民主黨內要求退選的壓力,電視辯論一周後沒有打退堂鼓的跡象,民調差距持續落後,仍堅持參選到底。拜登抵死不退和家族成員一面倒的力挺有關,國際輿論也將焦點轉向拜登家人,特別是以堅毅著稱的妻子吉兒。

拜登1972年在家鄉德拉瓦州參選,成為當時最年輕的聯邦參議員,同年妻女不幸因車禍喪生。吉兒小拜登9歲,1975年結束第一段婚姻,1977年和拜登再婚,成為拜登兩個兒子的繼母。她曾對母親說:「媽,我終於遇到一位紳士了。」

熱中文學與教育的吉兒婚後不想僅作參議員夫人,繼續修讀英文與教育,在德拉瓦大學(University of Delaware)取得博士學位,投入教育工作。鎂光燈下的吉兒行事低調,作風明朗,擔任副總統夫人和第一夫人期間仍保有教職,從不搶檯面上的風采。政壇都知道吉兒在丈夫華府政壇生涯起伏中,永遠是背後最重要的力量。

"Every campaign is important, and every campaign is hard,” shares Dr. Jill Biden, the first lady and Vogue’s August cover subject. Whatever happens between now and November, it is Jill Biden who will remain the president's closest confidant and advocate. https://t.co/y6WcDbsWtf pic.twitter.com/4LQFUzoVx6