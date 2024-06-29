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民主黨沒人？川普諷：拜登不會退選 至少民調黨內第一

民主黨「換拜」聲浪起 醞釀大老出面促讓位

記者顏伶如、編譯盧思綸／綜合報導
拜登總統27日的辯論表現口齒不清、思緒飄浮，健康狀態再受質疑，黨內外要求換拜的聲音再起。（路透）
拜登總統27日的辯論表現口齒不清、思緒飄浮，健康狀態再受質疑，黨內外要求換拜的聲音再起。（路透）

81歲的拜登總統27日在電視辯論會上老態畢露，令民主黨上下大為恐慌，美國主流媒體評論一面倒認為拜登表現糟糕，甚至紐約時報28日的社論公開呼籲拜登總統應該主動退選，紐時社論指，拜登顯然已經不再是四年前那個人了，民主黨也不應該逼選民在有明顯缺點的川普和拜登之間做選擇。

紐時社論呼籲拜登退選

華爾街日報28日則報導，有人開始策畫如何請黨內大老出面喊話請拜登讓位，但也有人覺得無能為力，畢竟只有拜登身邊極少數核心人物有辦法改變狀況。

向來支持民主黨的紐約時報以「為報效國家，拜登總統應該退選」（To Serve His Country,President Biden Should Leave the Race)為題指出，拜登說他是最有機會應對並擊敗暴政威脅的候選人，這個論點主要基於他在 2020 年擊敗川普的事實。但在周四的辯論中，總統需要讓美國公眾相信，他能夠滿足尋求連任職位的艱鉅要求。但不能無視選民已顯而易見的事實：拜登已經不再是四年前的那個人了。

拜登總統27日在辯論會上表現慘不忍睹，老態畢露。圖為在緬因州的支持者激動到抱頭掩...
拜登總統27日在辯論會上表現慘不忍睹，老態畢露。圖為在緬因州的支持者激動到抱頭掩面，不忍直視。（美聯社）

看著川普在辯論時壓制拜登氣勢，川粉手持「拜登，你被炒了」的標語樂不可支。（歐新社...
看著川普在辯論時壓制拜登氣勢，川粉手持「拜登，你被炒了」的標語樂不可支。（歐新社）

首辯災難 民主黨內震驚

民主黨預計8月19至22日在芝加哥舉行全國黨代表大會，宣布推派拜登角逐總統連任，原本希望藉拜登與川普的辯論為連任奠定氣勢，結果適得其反，引發民主黨內震驚，重現拜登是否適任的聲浪。

27日的電視辯論，令不少民主黨支持者心碎。報導指出，一名拜登盟友說，不忍心觀看辯論，數度把電視關掉。也有盟友表示，相較之下，78歲的川普雖然在90分鐘不斷扯謊，看起來卻像個政治家。

也有民主黨國會議員說，選民不喜歡川普，但對拜登的表現卻非常詫異，「我祈禱現在換人還不算太晚，其實根本可以避免走到這個地步。」

民主黨密蘇里州聯邦參議員麥卡斯基爾(Claire McCaskill)27日說：「拜登今晚只需要做一件事卻沒做到，那就是讓美國民眾放心，結果他卻搞砸了。」

向來支持民主黨的幾位紐約時報專欄作家，包括佛里曼（Thomas Friedman）、克魯格（Paul Krugman）與紀思道（Nicholas Kristof）等，在28日的評論中都要求一件事：「換拜」。

紐時28日也以「換人？拜登災難級辯論表現引發民主黨恐慌」為題指出，在90分鐘的辯論中，聲音沙啞的拜登無法清楚表達自己的論述，難以抗衡謊話連篇卻口齒伶俐的川普。

民主黨人在辯論開始不久，即瘋狂地傳簡訊哀號這是一場「災難」，一位曾公開堅定支持拜登的資深民主黨幕僚直言：「拜登將面臨越來越多要求他讓位的呼聲。民主黨人對他有著深厚的感情，現在這感情已經乾涸。」

華爾街日報分析，拜登已在今年黨內初選贏得夠多的黨代表票以確保獲得提名，如果他堅持繼續參選，其他候選人就沒機會獲得提名。如果拜登退選，8月民主黨全代會(Democratic National Convention)將變得格外戲劇化，會出現多輪投票和幕後政治遊說。

但分析指，拜登在民主黨全代會提名前主動宣布退出的機會渺茫，若是在提名後才退出，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)則要召開特別會議決定候選人人選。

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