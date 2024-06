民主黨「換拜」聲浪起 醞釀大老出面促讓位

拜登總統27日的辯論表現口齒不清、思緒飄浮,健康狀態再受質疑,黨內外要求換拜的聲音再起。(路透)

81歲的拜登 總統27日在電視辯論會上老態畢露,令民主黨 上下大為恐慌,美國主流媒體評論一面倒認為拜登表現糟糕,甚至紐約時報28日的社論公開呼籲拜登總統應該主動退選,紐時社論指,拜登顯然已經不再是四年前那個人了,民主黨也不應該逼選民在有明顯缺點的川普 和拜登之間做選擇。

紐時社論呼籲拜登退選

華爾街日報28日則報導,有人開始策畫如何請黨內大老出面喊話請拜登讓位,但也有人覺得無能為力,畢竟只有拜登身邊極少數核心人物有辦法改變狀況。

向來支持民主黨的紐約時報以「為報效國家,拜登總統應該退選」(To Serve His Country,President Biden Should Leave the Race)為題指出,拜登說他是最有機會應對並擊敗暴政威脅的候選人,這個論點主要基於他在 2020 年擊敗川普的事實。但在周四的辯論中,總統需要讓美國公眾相信,他能夠滿足尋求連任職位的艱鉅要求。但不能無視選民已顯而易見的事實:拜登已經不再是四年前的那個人了。

拜登總統27日在辯論會上表現慘不忍睹,老態畢露。圖為在緬因州的支持者激動到抱頭掩面,不忍直視。(美聯社)

看著川普在辯論時壓制拜登氣勢,川粉手持「拜登,你被炒了」的標語樂不可支。(歐新社)

首辯災難 民主黨內震驚

民主黨預計8月19至22日在芝加哥舉行全國黨代表大會,宣布推派拜登角逐總統連任,原本希望藉拜登與川普的辯論為連任奠定氣勢,結果適得其反,引發民主黨內震驚,重現拜登是否適任的聲浪。

27日的電視辯論,令不少民主黨支持者心碎。報導指出,一名拜登盟友說,不忍心觀看辯論,數度把電視關掉。也有盟友表示,相較之下,78歲的川普雖然在90分鐘不斷扯謊,看起來卻像個政治家。

也有民主黨國會議員說,選民不喜歡川普,但對拜登的表現卻非常詫異,「我祈禱現在換人還不算太晚,其實根本可以避免走到這個地步。」

民主黨密蘇里州聯邦參議員麥卡斯基爾(Claire McCaskill)27日說:「拜登今晚只需要做一件事卻沒做到,那就是讓美國民眾放心,結果他卻搞砸了。」

向來支持民主黨的幾位紐約時報專欄作家,包括佛里曼(Thomas Friedman)、克魯格(Paul Krugman)與紀思道(Nicholas Kristof)等,在28日的評論中都要求一件事:「換拜」。

紐時28日也以「換人?拜登災難級辯論表現引發民主黨恐慌」為題指出,在90分鐘的辯論中,聲音沙啞的拜登無法清楚表達自己的論述,難以抗衡謊話連篇卻口齒伶俐的川普。

民主黨人在辯論開始不久,即瘋狂地傳簡訊哀號這是一場「災難」,一位曾公開堅定支持拜登的資深民主黨幕僚直言:「拜登將面臨越來越多要求他讓位的呼聲。民主黨人對他有著深厚的感情,現在這感情已經乾涸。」

華爾街日報分析,拜登已在今年黨內初選贏得夠多的黨代表票以確保獲得提名,如果他堅持繼續參選,其他候選人就沒機會獲得提名。如果拜登退選,8月民主黨全代會(Democratic National Convention)將變得格外戲劇化,會出現多輪投票和幕後政治遊說。

但分析指,拜登在民主黨全代會提名前主動宣布退出的機會渺茫,若是在提名後才退出,民主黨全國委員會(Democratic National Committee)則要召開特別會議決定候選人人選。