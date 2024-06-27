拜登、川普「仇恨值極高」辯論將登場 你需要知道的5件事

近年來仇恨值最高的美國總統大選首場辯論，將於美東時間27日晚間9時登場，現任總統拜登（圖右）和前總統川普（圖左）將再次同台交鋒。（美聯社）

近年來仇恨值最高的美國總統大選首場辯論，將於美東時間27日晚間9時登場，現任總統拜登 和前總統川普 將再次同台交鋒，兩人如何在政策攻防以及是否會重演4年前的唇槍舌戰，外界眾所矚目。以下是有關這場辯論，你需要知道的5件事：

一、美史上最早一次總統電視辯論

美國總統辯論的傳統時間，大多都落在投票日的1個月前，其目的是為了總結候選人政見並鼓勵公民履行投票權。

拜登與川普2020年的首場電視辯論辦在9月29日，拜登與喜萊莉‧柯林頓2016年的大選辯論則辦在9月26日。

國會山莊報導，拜登競選團隊率先提出6月辯論的想法，因為七國集團（G7）峰會和川普的封口案審判甫落幕。

此外，美國選民近年來使用不在籍投票的比例愈來愈高，許多州早在選前60天就已啟動通訊投票，因此拜登和川普都有意提前進行辯論，以影響選民意向。

二、兩人辯論前的民調 表現

截至25日，由紐約時報和謝納學院（Siena College）所做的最新民調顯示，川普以48%支持率，略為領先拜登的44%，差距4個百分點。川普在登記選民中的領先優勢更大，高達6個百分點。

此外，除了民調公司拉斯穆森報告21日公布民調顯示，川普領先拜登高達9個百分點外，其餘民調皆顯示兩人差距約1個百分點。

三、辯論形式與此前不同

辯論時間共計90分鐘，辯論流程部分，這次將不會有開場白，每個環節辯論人有2分鐘時間回答CNN主持人提問、1分鐘相互回應，另有2分鐘結語時間。

候選人桌上只有紙、筆及一瓶水，過程中沒有提詞機，也不得使用道具、小抄。此外，為防止2020年互相插嘴的場面重演，除被要求發言的候選人外，另一人的麥克風將被消音。辯論現場也沒有觀眾在場。

四、電視辯論對美國選民來說有多重要？

專家表示，大多數選民早已決定11月大選要投給誰，目前不清楚這場辯論會如何影響民調結果。

但皮尤研究中心2016年一項民調顯示，63%選民表示，總統辯論對於決定投票給誰有很大或一定程度的幫助。

東北大學新聞學榮譽教授、著有《Presidential Debates：Risky Business on the Campaign Trial》一書作者施羅德（Alan Schroeder）解釋，這代表拜登和川普將試圖利用這次辯論來吸引搖擺選民關注。

他表示，隨著兩人陷入勢均力敵的競爭，猶豫不決的選民就可能變得至關重要，「任何時候，只要不分軒輊，一場辯論就可能很重要，因為它有可能打破僵局。」

五、這可能是幾十年來最意義重大的總統辯論

美聯社國家政治作家皮普爾斯（Steve Peoples）表示，歷屆總統辯論中，很少有候選人得以手握這麼多素材來攻擊對方。

皮普爾斯還將關注以下幾個看點，包括驗證拜登的心智和健康問題、川普能否保持紀律勿失控、兩人如何面對各自陷入的司法風暴以及弱點等。