拜登、川普「仇恨值極高」辯論將登場 你需要知道的5件事

近年來仇恨值最高的美國總統大選首場辯論,將於美東時間27日晚間9時登場,現任總統拜登 和前總統川普 將再次同台交鋒,兩人如何在政策攻防以及是否會重演4年前的唇槍舌戰,外界眾所矚目。以下是有關這場辯論,你需要知道的5件事:

一、美史上最早一次總統電視辯論

美國總統辯論的傳統時間,大多都落在投票日的1個月前,其目的是為了總結候選人政見並鼓勵公民履行投票權。

拜登與川普2020年的首場電視辯論辦在9月29日,拜登與喜萊莉‧柯林頓2016年的大選辯論則辦在9月26日。

國會山莊報導,拜登競選團隊率先提出6月辯論的想法,因為七國集團(G7)峰會和川普的封口案審判甫落幕。

此外,美國選民近年來使用不在籍投票的比例愈來愈高,許多州早在選前60天就已啟動通訊投票,因此拜登和川普都有意提前進行辯論,以影響選民意向。

二、兩人辯論前的民調 表現

截至25日,由紐約時報和謝納學院(Siena College)所做的最新民調顯示,川普以48%支持率,略為領先拜登的44%,差距4個百分點。川普在登記選民中的領先優勢更大,高達6個百分點。

此外,除了民調公司拉斯穆森報告21日公布民調顯示,川普領先拜登高達9個百分點外,其餘民調皆顯示兩人差距約1個百分點。

三、辯論形式與此前不同

辯論時間共計90分鐘,辯論流程部分,這次將不會有開場白,每個環節辯論人有2分鐘時間回答CNN主持人提問、1分鐘相互回應,另有2分鐘結語時間。

候選人桌上只有紙、筆及一瓶水,過程中沒有提詞機,也不得使用道具、小抄。此外,為防止2020年互相插嘴的場面重演,除被要求發言的候選人外,另一人的麥克風將被消音。辯論現場也沒有觀眾在場。

四、電視辯論對美國選民來說有多重要?

專家表示,大多數選民早已決定11月大選要投給誰,目前不清楚這場辯論會如何影響民調結果。

但皮尤研究中心2016年一項民調顯示,63%選民表示,總統辯論對於決定投票給誰有很大或一定程度的幫助。

東北大學新聞學榮譽教授、著有《Presidential Debates:Risky Business on the Campaign Trial》一書作者施羅德(Alan Schroeder)解釋,這代表拜登和川普將試圖利用這次辯論來吸引搖擺選民關注。

他表示,隨著兩人陷入勢均力敵的競爭,猶豫不決的選民就可能變得至關重要,「任何時候,只要不分軒輊,一場辯論就可能很重要,因為它有可能打破僵局。」

五、這可能是幾十年來最意義重大的總統辯論

美聯社國家政治作家皮普爾斯(Steve Peoples)表示,歷屆總統辯論中,很少有候選人得以手握這麼多素材來攻擊對方。

皮普爾斯還將關注以下幾個看點,包括驗證拜登的心智和健康問題、川普能否保持紀律勿失控、兩人如何面對各自陷入的司法風暴以及弱點等。