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川普社媒視頻冒納粹字眼 拜登狂轟：那是希特勒用語

編譯潘勛／綜合報導
川普社群平台的競選視頻被踢爆有支持納粹「第三帝國」的內容，目前已經下架撤回。(取自X平台)
川普社群平台的競選視頻被踢爆有支持納粹「第三帝國」的內容，目前已經下架撤回。(取自X平台)

前總統川普的「真實社群」(Truth Social)平台帳號貼出視頻，表示他11月若是勝選，將帶來「統一帝國」(unified Reich)等諸多發展，其中帝國一詞為納粹字眼，引來拜登總統及其選戰團隊猛烈批評；川普選戰陣營發言人則反駁拜登的批評，說視頻是線上某人隨意製作，而幕僚轉貼，川普並不知情。

國家廣播公司新聞網(NBC News)21日報導，川普帳號20日下午貼出長30秒的視頻，內容問道，「川普勝選後會怎樣？」、「接下來美國會怎樣？」，背景則由虛構的報紙頭版頭條構成，標題有「邊界關閉，遞解1500萬非法外國人」、「經濟繁榮」。標題下方略有模糊化的內文寫道，「工業力量大增，其動力是統一帝國之創生」，而且兩次出現在視頻中。

那則貼文已由真實社群於21日早晨刪除。

德文「Reich」一詞可指領域、王國或帝國，經常被用來指涉希特勒1930年代誕生於德國的第三帝國；拜登出聲譴責視頻中出現這個詞彙。

拜登21日在自己視頻中說，「這出現在他(指川普)的官方頻道嗎？哇！『統一帝國』？那可是希特勒的用語，不是美國的。他在意掌權。我在意的是各位。」拜登21日在波士頓造勢再做類似發言。

拜登選戰陣營發言人辛格(James Singer)表示，川普貼出的視頻，與他讚美獨裁者、呼應反猶太比喻的習慣若符一致；川普危及美國民主，國人必須揚棄他，11月出來捍衛美國民主體制。

川普目前人在紐約出庭。他的選戰陣營發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，視頻不是陣營所做，而且川普並不知情；真正極端分子是拜登，他背棄以色列及猶太人民，向民主黨內極端反猶人士、同情恐怖的人如眾議員歐瑪(Ilhan Omar)、歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)哈腰鞠躬。

雖說希特勒在他自傳確有討論創造擴大的德意志帝國，但那支分享到真實社群的視頻，其文本顯然取自維基百科談第一次世界大戰的專頁。

網站寫著，「德國工業力量及生產自1871年後大幅增加，驅動力是統一帝國之創生」。

川普 拜登 猶太

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