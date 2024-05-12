較勁拜登 川普揚言對中國在墨生產汽車課稅200%

隨著美國11月大選即將來臨，中國製電動車議題成為現任總統拜登（左）與再次參選的前總統川普（右）的核心攻防議題。(美聯社)

彭博資訊引述知情人士的說法報導，美國總統拜登 本周將把針對部分中國商品的關稅 提高一倍、兩倍甚至三倍，將在白宮的活動上公布這些措施，理由是藉此來保護美國工人。正在參選總統的川普 則揚言，要對中國車廠在墨西哥生產、輸入美國的汽車課徵200%關稅。

經過近兩年的評估後，拜登將在關鍵領域提高或增加關稅。知情人士說，針對中國電動汽車的總關稅將從27.5%，提高到102.5%。其他一些目標產業的關稅將提高一倍或兩倍，但範圍尚不清楚。由於這些措施尚未公布，知情人士要求匿名。

其中一位知情人士說，拜登及其幕僚團隊最近幾周花了很多時間來敲定這些措施，包括要打擊哪些項目，並且避開那些對於推動美國經濟成長所必需的項目。這位人士說，最終決定是協商一致的結果。

兩位知情人士表示，目前尚不清楚哪些商品會倖免，但拜登不會宣布降低關稅。政府已向美國太陽能產業透露一些消息，將排除某些項目，包括用於製造太陽能電板零組件的設備。一些設備製造商一直在尋求這種調整，他們說，當前的關稅破壞了拜登從中國手中奪取乾淨能源供應鏈的目標。

白宮拒絕就關稅發表評論。《華爾街日報》在上周末率先報導陸製電動車關稅稅率可能提高三倍的消息。

知情人士說，拜登將瞄準包括電動車、電池、太陽能電池、鋼鐵和鋁在內的關鍵行業。他先前宣布鋼鋁關稅，將目前稅率7.5%或沒有關稅的部分產品，稅率提高至25%。電動車稅率旨在保護美國免受潛在中國汽車洪流的衝擊，因為這可能會顛覆具有政治敏感性的汽車產業。

11月美國大選逼近，讓上述這類深具宣示意義的宣布更形重要：拜登試圖打擊中國，同時要讓自己與競爭對手川普有所區隔，拜登準備大幅更新川普任內提出的關稅措施，同時認為川普現在尋求要廣泛加徵關稅的做法是太超過了。

曾任美國貿易代表署總法律顧問的Wiley Rein律師事務所合夥人派許（Wiley Rein）表示：「拜登聚焦長期關注的產業。這些評估衡量了特殊活動、風險與避免緊張情勢升溫，要維持除了那些商品之外與中國的關係。」

川普上周六在紐澤西一場競選造勢活動中嘲諷拜登政府即將宣布的政策。川普說：「他說他將對所有中國電動車課稅100%。不是很好嗎？拜登早該在四年前就這麼做了。」

川普警告中國車廠將試圖在墨西哥生產電動車，接著透過美墨加貿易協議，讓銷往美國的車輛避免被課徵關稅。川普揚言，他會對中國業者在墨西哥生產的車輛課徵200%關稅。

川普說：「我將對來自這些工廠的每一輛車課徵200%關稅，而他們將不會那麼做。」川普也已經承諾要對所有中國商品課徵60%進口關稅，拜登目前避免這麼做，以免引爆通膨。