梅蘭妮亞喊卡 18歲拜倫川普退出佛州黨代表

前總統川普的小兒子本月即將高中畢業，原本傳出將成為佛州和共黨代表，出席共和黨全國黨代會，但母親梅蘭妮亞代為拒絕。圖為川普父子今年1月在佛州出席川普岳母的喪禮。(美聯社)

共和黨 佛州黨部8日宣布，前總統川普 么子拜倫(Barron Trump)獲選為佛州代表之一，將於7月出席共和黨全國代表大會(RNC)，這給外界認為剛滿18歲的拜倫將步入政壇，老爹川普當時隨即表示「完全贊成」，然而老媽梅蘭妮亞 ‧川普(Melania Trump)10日卻代為婉拒。

梅蘭妮亞透過她的辦公室發聲明說，「雖然拜倫很榮幸獲佛州共和黨選為代表，但由於先前的承諾，他遺憾地拒絕了。」

拜倫剛於3月滿18歲，下星期五(17日)才高中畢業，雖然給母親婉拒作為黨代表，但目前還不清楚他會否參加7月15日至18日在威斯康辛州密爾瓦基舉行的黨大會。

拜倫和其他家族成員一樣獲得共和黨無選區黨代表身分，包括大哥小唐納(Donald Trump Jr.)、二哥艾瑞克(Eric Trump)、二姊蒂芬妮(Tiffany Trump)等，都可以在黨大會上投票決定黨的總統競選代表人選，由於川普肯定勝出，估計他到時會宣布競選搭檔。

儘管其他家庭成員之前也參與了川普的競選活動，但梅蘭妮亞本人並不參與，也始終不讓拜倫亮相，盡量要她與川普唯一的孩子遠離公眾視線。至於川普的大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)也早已表明，今年不會參加父親的競選活動。

拜倫目前就讀於馬里蘭州一所私立學校，極少出現在公共場合，一直有報導指其母親極力保護他的隱私。據報他正在考慮到紐約大學(NYU)升學。

相反地，川普非常高興拜倫也能步入政壇，9日在接受媒體訪問時時稱他「非常可愛」，又說會全力支持他。在翌日另一次電台訪問裡，還說拜倫很喜歡政治，有時更會向他提供政治建議。

川普目前正在受審，但法官特別允許他下周出席拜倫的高中畢業典禮。