為和平而走 德州僧侶長征2300哩抵華府

潘納卡拉發動「為和平而走」長征活動，還帶著流浪狗「阿洛卡」踏上旅程。(美聯社)

位於德州 福和市(Fort Worth)的香道內觀禪修中心(Huong Dao Vipassana Bhavana Center)寺廟秘書黎簡(Chien Le，音譯)說，副住持潘納卡拉比丘(Bhikkhu Pannakara)有著鋼鐵般的意志，如果下定決心要做某件事，必定堅持到底，「他從不畏懼障礙，總能找到克服障礙的辦法」。

不屈不撓的精神在潘納卡拉發動的「為和平而走」(Walk for Peace)長征活動裡展露無遺。他率領一群國際僧侶，還帶著一隻流浪狗「阿洛卡」(Aloka)踏上旅程，這隻狗也成為了這項活動的吉祥物。

長達2300哩的長征去年10月26日從福和市出發，今年2月14日在華府 結束。近四個月不管在教堂前、城鎮廣場或林肯紀念堂前，潘納卡拉對於正念與慈悲的開示，總是吸引大批各式各樣的群眾，數百萬網友則透過網路同步關注。

短短幾周裡，這場和平之行把原本默默無名的僧侶推到鎂光燈前，成為在日漸分裂的國家裡倡導內心和平與團結的主要聲音。行走期間，他對政治保持沉默。

隨著潘納卡拉人氣指數走高，有人把他拿來跟達賴喇嘛、金恩博士(Martin Luther King Jr.)以及已故的一行禪師(Thich Nhat Hanh)相提並論。一行禪師是備受尊敬的禪宗大師兼和平運動家，跟潘納卡拉一樣有越南血統。

潘納卡拉上周帶著「阿洛卡」到南加州進行幾場演講時說，對於外界關注並不在意。他說：「出家人不求出名。我發願步行是為了喚醒人們對和平、慈悲與仁愛的意識。這才是意義所在。」

身為上座部佛教徒，潘納卡拉遵行嚴格戒律(Vinaya)，不能擁有社群媒體帳號、個人財產或接觸金錢，必須禁慾且保持謙卑。

潘納卡拉過午不食，黎簡表示，潘納卡拉連睡覺都是坐著，這不是上座部僧侶的強制規定，但某些人做為苦行修練，以深化正念。

潘納卡拉1981年出生於越南大叻省(Dak Lak)，家中10個孩子排行最小，1997年移民美國，畢業於阿靈頓德州大學(University of Texas at Arlington)，擁有資訊科技學位。他最初接觸佛教是在美國，參加寺廟夏令營與青年領導力活動，後來毅然離開工程師工作去當沙彌，2010年由老師寶德尊者(Most Venerable Ratanaguna)授予具足戒，正式成為比丘。他的母親觀禮時傷心欲絕，但後來選擇接受。

潘納卡拉(左)對於正念與慈悲的開示，總是吸引大批各式各樣的群眾。(美聯社)