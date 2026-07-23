我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

為和平而走 德州僧侶長征2300哩抵華府

記者顏伶如／綜合報導
潘納卡拉發動「為和平而走」長征活動，還帶著流浪狗「阿洛卡」踏上旅程。(美聯社)
潘納卡拉發動「為和平而走」長征活動，還帶著流浪狗「阿洛卡」踏上旅程。(美聯社)

位於德州福和市(Fort Worth)的香道內觀禪修中心(Huong Dao Vipassana Bhavana Center)寺廟秘書黎簡(Chien Le，音譯)說，副住持潘納卡拉比丘(Bhikkhu Pannakara)有著鋼鐵般的意志，如果下定決心要做某件事，必定堅持到底，「他從不畏懼障礙，總能找到克服障礙的辦法」。

不屈不撓的精神在潘納卡拉發動的「為和平而走」(Walk for Peace)長征活動裡展露無遺。他率領一群國際僧侶，還帶著一隻流浪狗「阿洛卡」(Aloka)踏上旅程，這隻狗也成為了這項活動的吉祥物。

長達2300哩的長征去年10月26日從福和市出發，今年2月14日在華府結束。近四個月不管在教堂前、城鎮廣場或林肯紀念堂前，潘納卡拉對於正念與慈悲的開示，總是吸引大批各式各樣的群眾，數百萬網友則透過網路同步關注。

短短幾周裡，這場和平之行把原本默默無名的僧侶推到鎂光燈前，成為在日漸分裂的國家裡倡導內心和平與團結的主要聲音。行走期間，他對政治保持沉默。

隨著潘納卡拉人氣指數走高，有人把他拿來跟達賴喇嘛、金恩博士(Martin Luther King Jr.)以及已故的一行禪師(Thich Nhat Hanh)相提並論。一行禪師是備受尊敬的禪宗大師兼和平運動家，跟潘納卡拉一樣有越南血統。

潘納卡拉上周帶著「阿洛卡」到南加州進行幾場演講時說，對於外界關注並不在意。他說：「出家人不求出名。我發願步行是為了喚醒人們對和平、慈悲與仁愛的意識。這才是意義所在。」

身為上座部佛教徒，潘納卡拉遵行嚴格戒律(Vinaya)，不能擁有社群媒體帳號、個人財產或接觸金錢，必須禁慾且保持謙卑。

潘納卡拉過午不食，黎簡表示，潘納卡拉連睡覺都是坐著，這不是上座部僧侶的強制規定，但某些人做為苦行修練，以深化正念。

潘納卡拉1981年出生於越南大叻省(Dak Lak)，家中10個孩子排行最小，1997年移民美國，畢業於阿靈頓德州大學(University of Texas at Arlington)，擁有資訊科技學位。他最初接觸佛教是在美國，參加寺廟夏令營與青年領導力活動，後來毅然離開工程師工作去當沙彌，2010年由老師寶德尊者(Most Venerable Ratanaguna)授予具足戒，正式成為比丘。他的母親觀禮時傷心欲絕，但後來選擇接受。

潘納卡拉(左)對於正念與慈悲的開示，總是吸引大批各式各樣的群眾。(美聯社)
潘納卡拉(左)對於正念與慈悲的開示，總是吸引大批各式各樣的群眾。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這項活動是由他率領國際僧侶徒步長征，沿途在教堂、廣場與紀念地宣講正念、慈悲與仁愛，希望喚醒社會對和平的重視，並凝聚分裂中的民眾。

  • 長征於去年10月26日從德州福和市出發，歷時近4個月，最終在今年2月14日抵達華府，成為一場跨州、跨社群的和平行動。

  • 他因堅定步行傳法而被拿來與達賴喇嘛、金恩與一行禪師相比，但他表示出家人不求出名，步行只是為了喚醒人們對和平、慈悲與仁愛的意識。

德州 華府

上一則

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

下一則

美國「最古老無名氏」少年兵戰死246年找回身分

延伸閱讀

錫安教會牧師金明日接受紐時專訪「突然間我獲得自由了」

錫安教會牧師金明日接受紐時專訪「突然間我獲得自由了」
禪走入新州百姓生活照亮心靈

禪走入新州百姓生活照亮心靈
西雅圖雷藏寺9月秋季大法會登場 　蓮生活佛闡釋《楞嚴經》念佛法門與超越輪迴之道

西雅圖雷藏寺9月秋季大法會登場 　蓮生活佛闡釋《楞嚴經》念佛法門與超越輪迴之道
小廟記事（上）

小廟記事（上）

熱門新聞

外國旅客來美，有時會面臨CBP官員額外審查。（路透檔案照）

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

2026-07-22 12:12
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人。圖為參與中國研究計畫的美國賓州學生，搭船遊鴨綠江拍攝中朝友誼橋。(美聯社)

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

2026-07-22 02:10
新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

2026-07-21 13:03
佛州一處退休社區鳥瞰圖。（美聯社）

28歲女子繼承入住父親退休社區 HOA興訟…155住戶遭殃

2026-07-20 14:06
中國人權律師吳紹平15日在賓州坎伯蘭郡蒙特霍利斯普林斯鎮為亞馬遜(Amazon)遞送包裹時遇到例行交通攔檢，隨後遭到ICE拘留。圖為ICE特工在執法圖，非文中事件。(美聯社)

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

2026-07-17 08:27

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招