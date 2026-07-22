我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府接管委石油出口半年 逾130億美元收入哪裡去了？

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

川普新規限縮科研補助 學界憂終結美國科學主導地位

編譯廖振堯／綜合報導
科學組織估計一旦新規生效，目前接受聯邦資助的活躍臨床試驗中，有49%將立即失去資...
科學組織估計一旦新規生效，目前接受聯邦資助的活躍臨床試驗中，有49%將立即失去資格。(示意圖，美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：白宮擬新規讓政治任命官員主導聯邦科研贈款審核。
  • 重點二：提案排除DEI與性別二元否認研究，並強化終止權限。
  • 重點三：學界憂削弱同儕評審，恐流失人才並動搖美國科學領導。

白宮管理及預算局(OMB)擬議提出一項新規定，徹底改變聯邦贈款(grants)的核准方式，賦予政治任命官員更大的權力，使其得以掌控數千億元的可支配贈款經費，將川普總統的政策目標納入聯邦審核標準、削弱科學同儕評審的作用，學界及研究人員擔憂此舉恐使美國失去科學領導地位。

華盛頓郵報報導，川普政府具體來說，反對「資助、促進、鼓勵、補貼、促進」多元化、公平和包容(DEI)原則，或「否認性別二元」的研究計畫。OMB在5月發布規定，並打算在10月1日前敲定。

該提案還將賦予各機構暫停或隨時終止贈款的權力，對中國、俄羅斯等某些外國研究人員合作設下新限制，並對在美外籍研究人員增加新條件。OMB發言人在聲明中表示，上屆政府使用聯邦贈款來推動「極左」議程，新規將為撥款過程設立迫切需要的問責制，確保明智使用納稅人的錢。

約300個科學組織已致函政府要求更多時間審查。「支持科學」(Stand Up for Science)已召集支持者發送大眾評論，並聯繫國會議員表達擔憂，其執行長德拉瓦拉(Colette Delawalla)表示，她的團隊估計一旦規定生效，目前接受聯邦資助的活躍臨床試驗中，有49%將立即失去資格。

川普政府官員駁斥將盲目削減科研經費的指控。OMB局長沃特(Russell Vought)上個月在國會聽證會上表示並不打算立即取消贈款，而是要在發現一些政策官員未能發現的問題時，有一個能夠終止撥款的管道，他也舉例：有家總部在美國的非營利組織，將國家衛生研究院(NIH)的贈款撥給了武漢病毒研究所。

參院撥款委員會主席柯林斯(Susan Collins)是唯一公開反對新規的共和黨人，她敦促OMB撤回新規的部分內容，稱新規將「損害小型社區和農村社區的利益，破壞科學和生醫研究，牴觸國會的聯邦撥款流程」。

約翰霍普金斯大學生物教授法伯(Steven Farber)是NIH數千名科研經費申請評審專家之一，他表示嚴格的評審流程確保最具潛力的項目能獲得資助，如果由缺乏科學訓練的政治官員來決定將破壞該流程；世上許多最優秀的科學家都曾在美國接受多年培訓，常把美國當作自己的家，以繼續從事前沿研究，現在他擔心他們更有可能去其他地方發展。

白宮管理及預算局提出新規定，徹底改變聯邦贈款的核准方式。圖為該局局長沃特。(美聯...
白宮管理及預算局提出新規定，徹底改變聯邦贈款的核准方式。圖為該局局長沃特。(美聯社)

精華 FAQ

  • 新規要把更多審核權交給政治任命官員，弱化原本由科學同儕評審主導的機制，並讓政策目標納入撥款標準，影響數千億元聯邦科研經費的分配。

  • 提案反對資助DEI相關或否認性別二元的研究，也限制部分外國合作與外籍研究人員條件。學界認為這會讓政治凌駕科學，扭曲正常研究評選。

  • 他們擔心新規會破壞嚴格的科學評審流程，導致臨床試驗和其他研究失去資格，進一步讓頂尖人才轉往海外，削弱美國長期的科學主導地位。

白宮 華盛頓郵報 川普

上一則

AI論文氾濫 只做表面功夫申請大學「拒絕率飆升」

下一則

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

延伸閱讀

國寶銀行日前宣布撥發總額5萬美元贈款資助11家服務紐約市的華人社區非營利機構

國寶銀行日前宣布撥發總額5萬美元贈款資助11家服務紐約市的華人社區非營利機構
川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料

川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒
排除美國學生？司法部調查哈佛大學中國捐款人設立的獎學金

排除美國學生？司法部調查哈佛大學中國捐款人設立的獎學金

熱門新聞

指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

2026-07-14 11:45

眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘

2026-07-14 17:36
佛州一處退休社區鳥瞰圖。（美聯社）

28歲女子繼承入住父親退休社區 HOA興訟…155住戶遭殃

2026-07-20 14:06
中國人權律師吳紹平15日在賓州坎伯蘭郡蒙特霍利斯普林斯鎮為亞馬遜(Amazon)遞送包裹時遇到例行交通攔檢，隨後遭到ICE拘留。圖為ICE特工在執法圖，非文中事件。(美聯社)

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

2026-07-17 08:27
新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

2026-07-21 13:03

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課