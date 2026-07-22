川普新規限縮科研補助 學界憂終結美國科學主導地位

科學組織估計一旦新規生效，目前接受聯邦資助的活躍臨床試驗中，有49%將立即失去資格。(示意圖，美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 白宮擬新規讓政治任命官員主導聯邦科研贈款審核。

白宮擬新規讓政治任命官員主導聯邦科研贈款審核。 重點二： 提案排除DEI與性別二元否認研究，並強化終止權限。

提案排除DEI與性別二元否認研究，並強化終止權限。 重點三：學界憂削弱同儕評審，恐流失人才並動搖美國科學領導。

白宮 管理及預算局(OMB)擬議提出一項新規定，徹底改變聯邦贈款(grants)的核准方式，賦予政治任命官員更大的權力，使其得以掌控數千億元的可支配贈款經費，將川普 總統的政策目標納入聯邦審核標準、削弱科學同儕評審的作用，學界及研究人員擔憂此舉恐使美國失去科學領導地位。

華盛頓郵報 報導，川普政府具體來說，反對「資助、促進、鼓勵、補貼、促進」多元化、公平和包容(DEI)原則，或「否認性別二元」的研究計畫。OMB在5月發布規定，並打算在10月1日前敲定。

該提案還將賦予各機構暫停或隨時終止贈款的權力，對中國、俄羅斯等某些外國研究人員合作設下新限制，並對在美外籍研究人員增加新條件。OMB發言人在聲明中表示，上屆政府使用聯邦贈款來推動「極左」議程，新規將為撥款過程設立迫切需要的問責制，確保明智使用納稅人的錢。

約300個科學組織已致函政府要求更多時間審查。「支持科學」(Stand Up for Science)已召集支持者發送大眾評論，並聯繫國會議員表達擔憂，其執行長德拉瓦拉(Colette Delawalla)表示，她的團隊估計一旦規定生效，目前接受聯邦資助的活躍臨床試驗中，有49%將立即失去資格。

川普政府官員駁斥將盲目削減科研經費的指控。OMB局長沃特(Russell Vought)上個月在國會聽證會上表示並不打算立即取消贈款，而是要在發現一些政策官員未能發現的問題時，有一個能夠終止撥款的管道，他也舉例：有家總部在美國的非營利組織，將國家衛生研究院(NIH)的贈款撥給了武漢病毒研究所。

參院撥款委員會主席柯林斯(Susan Collins)是唯一公開反對新規的共和黨人，她敦促OMB撤回新規的部分內容，稱新規將「損害小型社區和農村社區的利益，破壞科學和生醫研究，牴觸國會的聯邦撥款流程」。

約翰霍普金斯大學生物教授法伯(Steven Farber)是NIH數千名科研經費申請評審專家之一，他表示嚴格的評審流程確保最具潛力的項目能獲得資助，如果由缺乏科學訓練的政治官員來決定將破壞該流程；世上許多最優秀的科學家都曾在美國接受多年培訓，常把美國當作自己的家，以繼續從事前沿研究，現在他擔心他們更有可能去其他地方發展。

白宮管理及預算局提出新規定，徹底改變聯邦贈款的核准方式。圖為該局局長沃特。(美聯社)