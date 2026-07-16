果凍含膠原蛋白 有益關節又抗老

果凍所含的成分明膠能促進腸道健康、緩解關節疼痛。(美聯社)

盛夏已至，結束漫長炎熱的一天，沒有什麼比享用一道清涼的甜點更愜意的了。其中，有一種甜點所含的成分不僅能促進腸道健康、緩解關節 疼痛，還能延緩衰老，而且它可能就在你的食品櫃裡。

雖然只用明膠、醋和小蘇打製成，但「果凍」(Jell-O)這種膠狀甜點卻可能對健康有一些益處。果凍主要成分明膠(animal gelatin)可以提供構成身體(包括骨骼、軟骨和皮膚)的重要物質，那就是膠原蛋白(collagen)。

明膠是一種無色無味的增稠劑，提取自動物皮膚、骨骼和結締組織，其用途遠不止於製作果凍，還常被添加到高湯、棉花糖、軟糖、醬汁，甚至一些藥物中。

由於明膠來自含有膠原蛋白的結締組織和肌腱，因此它也富含相同的蛋白質和胺基酸(amino acids)，有助於促進皮膚、關節、頭髮和指甲的健康，許多人甚至將膠原蛋白作為膳食補充劑服用。

人們往往會隨著年齡增長而流失膠原蛋白，而明膠可以幫助補充這些流失的膠原蛋白，從而提升皮膚的保濕效果，防止皮膚失去彈性並產生皺紋。明膠還可以透過增加軟骨和結締組織的密度來減輕關節疼痛。此外，由於含有離氨酸(lysine)，明膠還可以幫助改善鈣的吸收，從而強健骨骼，降低骨質疏鬆的風險。

食用以明膠製成的果凍，可能有助於改善腸道健康，因為它能支撐腸壁並建造保護性黏液層。雖然還需要在人體中進行更多研究，但一些研究表明，食用明膠後，老鼠的腸道健康出現了令人鼓舞的變化。

明膠中的谷氨酸，尤其能夠保護腸壁免受損傷，並預防會導致腹脹、便祕和胃酸倒流的腸漏症，而明膠的甘胺酸(glycine)，則是已被證實有助於控制第二型糖尿病患者的血糖水平，並能減輕發炎。

明膠熱量很低，一湯匙僅含10卡路里、6克蛋白質、2克糖和0克脂肪。根據國家衛生院建議，若把明膠當補充劑服用，每天5至15克，持續六個月以內最為安全。

不過因Jell-O含糖量高，可考慮這種果凍的低糖產品。自己用吉利丁粉做果凍，能吃得更健康。

部分果凍標榜含糖量低，如自己用吉利丁粉做果凍，能吃得更健康。(美聯社)