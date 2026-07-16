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爬樓梯運動有效 但當心骨折風險

編譯廖振堯／綜合報導
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研究發現爬樓梯四分鐘的效果，相當於快走10分鐘或慢走20分鐘。(美聯社)
研究發現爬樓梯四分鐘的效果，相當於快走10分鐘或慢走20分鐘。(美聯社)

聯邦政府2018年修改運動指南，提倡短時間高強度運動，例如每次在工作場所樓層間移動時都走樓梯，這類運動日積月累也能產生顯著效果，即使無法跑步或訓練30分鐘，也能改善健康狀況，更有研究發現爬樓梯四分鐘的效果，相當於快走10分鐘或慢走20分鐘。

美聯社報導，66歲兒科肺病專家羅德里格斯(Luis Rodriguez)經常爬樓梯並大讚其益處，「你鍛鍊了腿部肌肉、心臟、肺部，獲得的好處遠比走路更多，因為還要對抗地心引力。」

維吉尼亞理工大學運動專家沃普(Stella Volpe)表示，許多人不曉得不必一次完成所有運動就能獲得有效鍛鍊。

喬治亞大學公共衛生研究員蓋伊(Jennifer Gay)則說，許多人也靠著爬樓梯改善心理健康，感覺更精力充沛。

美國肺臟協會(American Lung Association)每年春季都會在全國各地的辦公大樓舉辦爬樓梯募款活動「為呼吸而戰」(Fight for Air)，廣受好評。主辦單位表示活動名稱取自於人們爬幾十層樓後、或患有肺部疾病時，往往上氣不接下氣。

如此簡單的運動如今卻面臨一大阻力：辦公大樓管理人員經常封鎖樓梯。一些律師事務所告知房東和建築業主，如果有人在樓梯上摔跤或滑倒，他們可能要承擔責任。如果光線昏暗、階梯上有液體、扶手毀損，都可能成為訴訟中的證據。因此許多物業人員關閉樓梯間，並聲稱只能在緊急情況下使用。

一些健康倡導人士一直在呼籲開放樓梯給更多人使用。健康政策非營利組織「ChangeLab Solutions」2013年便敦促開放樓梯間，理由是樓梯間與其他公共區域相比，並不構成更大的責任風險。

不過一項發表於2018年的醫院急診研究得出結論，美國每年發生超過100萬起與樓梯相關的傷害，其中老年人骨折最為常見，超過60%的傷者是女性。

像樓梯機(StairMaster)這種健身器材雖可以模擬爬樓梯的體力消耗，但參加過爬樓梯訓練的人表示，它不如真的爬樓梯那麼費力。有的民眾想盡辦法在各方面安插機會，像是旅行時刻意選擇飯店的高樓層，或尋找有坡度的山坡和醫院或購物中心的停車場。

聯邦政府提倡短時間高強度運動，例如每次在工作場所樓層間移動時都走樓梯。圖為「帝國...
聯邦政府提倡短時間高強度運動，例如每次在工作場所樓層間移動時都走樓梯。圖為「帝國大廈爬樓梯比賽」參賽者努力跑完86層樓梯。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為爬樓梯屬於短時間高強度活動，能同時訓練腿部、心肺與耐力；研究還指出，爬4分鐘的效果可接近快走10分鐘或慢走20分鐘。

  • 主要是擔心法律責任。若有人在樓梯上滑倒、摔傷，房東或建築業主可能被追究；因此即使樓梯可用，許多物業仍只允許緊急時使用。

  • 研究顯示美國每年有超過100萬起樓梯相關傷害，老年人骨折最常見，且女性占比超過60%。若光線差、地面濕滑或扶手損壞，風險更高。

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