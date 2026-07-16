CKM症候群4階段疊加提升風險 90%成人：這什麼病？

高血糖與高血壓會傷害供應腎臟的微血管，加重心臟負擔並形成惡性循環。(美聯社)

專家指出，全美約有90%成人罹患「心血管-腎-代謝症候群」(Cardiovascular-Kidney-Metabolic syndrome，CKM)，但也有90%的民眾對CKM一無所知。

華盛頓郵報 報導，北卡大學CKM症候群診所預防心臟病 專家蘇珊·吉爾克里斯(Susan Gilchrist)表示，她經常遇到病人不知道CKM是什麼，這些人也不明白為何會被轉診到這個診所。

CKM是美國心臟協會(AHA)於2023年正式提出的新概念，麻州波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)心臟病專家瓦杜加納坦(Muthiah Vaduganathan)指出，CKM並非單一疾病，而是「涵蓋心血管、腎臟，以及糖尿病、肥胖症等代謝性疾病，彼此重疊且範圍廣泛的症候群」。

瓦杜加納坦曾就CKM症候群進行多項具指標性的研究，他說，醫學界早就知道，病患經常同時罹患一種以上相關疾病，而CKM症候群反映的是新的理解概念，即體重過重、高血壓、高血糖、膽固醇異常及腎功能下降等因素，可能同時導致三種疾病發生與惡化。

研究人員將CKM症候群定義為四個階段的過程，反映症狀與風險因子如何疊加，進而提高心臟病發作或腎衰竭的風險。

第一階段為體脂過高的人，例如身體質量指數(BMI)超過25，女性腰圍超過88公分、男性超過102公分，以及不胖但出現葡萄糖耐受不良等「功能失調脂肪組織」和糖尿病前期跡象者。

第二階段納入具代謝風險因子者，如三酸甘油酯過高、高血壓、代謝症候群、糖尿病或慢性腎病。瓦杜加納坦指出，第二階段的病患通常沒有明顯症狀。

第三階段包含已出現無症狀心臟病(如動脈粥狀硬化或心臟衰竭)，或依美國心臟協會「PREVENT」風險計算工具評估、未來10年心臟病發作風險超過20%的人。

第四階段則是已確診中風、心臟衰竭、冠狀動脈疾病、周邊動脈疾病或心房顫動者，屬病情最嚴重的群體，未來發生心臟病的風險也最高。

吉爾克里斯說，這套框架有助於向病人解釋體重與健康的關聯，單純體重過重並不等於生病，但可能讓人步上罹患CKM一途。

吉爾克里斯指出，腰圍太寬與高血糖是「代謝危險脂肪」(metabolically dangerous fat)的徵兆，這類脂肪會將發炎蛋白釋放進入血液循環，可能加劇身體的「戰鬥或逃跑」壓力反應。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心(OSU Wexner Medical Center)內分泌專家約瑟夫(Joshua Joseph)解釋，「戰鬥或逃跑」反應會導致高血糖與高血壓，進而傷害供應腎臟的微血管，降低腎臟過濾廢物與多餘水分的能力，導致體液滯留、血量增加，加重心臟負擔並形成惡性循環。

心臟病專家蘇珊·吉爾克里斯表示，她經常遇到病人不知道「心血管-腎-代謝症候群」是什麼。(取自北卡大學醫學院官網)