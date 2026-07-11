美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

AI摘要 文章摘要整理： 有華人網友認為美國餐廳客人變少主因在於缺乏社群行銷，但多數留言則直指高價、小費與各種附加費才是真正讓消費者卻步的原因。

近年美國餐飲業經營壓力備受關注，一名經常接觸美國餐廳業者的小紅書華人 網友「青禾聊海外實體」分享觀察指出，不少餐廳老闆都感嘆「生意一年比一年難做」，但他認為，景氣並非唯一原因，真正的問題在於許多店家仍停留在「等客上門」的舊思維，忽略社群媒體行銷的重要性。不過，貼文曝光後，大批旅居美國的華人網友則提出不同看法，認為高物價和小費文化才是消費者不願上門的主因。

青禾表示，過去一家餐廳只要口味不錯、地點適中，再加上老客人口碑與Google評價，通常就能維持穩定客源。然而，現在消費者尤其是年輕族群，外出用餐前往往會先透過社群平台搜尋店家資訊，若餐廳長期缺乏內容更新、沒有吸引人的照片或影片，就容易在消費者眼中「彷彿不存在」。他認為，現今已是「流量為王」的時代，餐廳除了拚菜色與味道，更要持續經營曝光，才能吸引新客上門。

青禾也分享兩家餐廳的對比案例，一家老字號餐廳料理品質優異，過去生意興隆，但近年鮮少投入行銷，客源逐漸流失；另一位年輕老闆則積極經營社群平台，持續曝光店內餐點與活動，即使整體市場環境不佳，生意仍相對穩定。他認為，許多老闆每天忙於採購、備料、排班與收銀，卻沒有人專責宣傳，導致老客減少、新客也進不來。

然而，留言區多數網友並不完全認同青禾看法，普遍認為真正讓消費者卻步的是「價格太高」。不少人分享，過去一碗越南河粉約10美元，如今動輒20美元以上，加上稅金、小費、刷卡費及各種附加費，最後一餐可能超過30美元。有民眾舉例，四人吃港式飲茶，帳單先加18%服務費，再加超過10%的稅，結帳畫面仍建議支付20%小費，讓人直呼難以接受，因此現在大多改在家開伙，或選擇外帶。

除了價格因素外，「小費文化」幾乎成為留言區最熱門話題，許多網友直言，小費早已從鼓勵優質服務，演變成消費壓力，即使是外帶咖啡也常跳出20%的建議小費，甚至還出現員工健康費、廚房感謝費等額外收費，讓不少人感到反感。此外，也有人批評部分餐廳大量使用預製菜、食材品質下降，卻仍維持高價，服務態度也未與收費相符。

不過，也有網友認為，仍有不少經營超過20年的老店，靠著穩定品質與良好口碑，假日依舊大排長龍，顯示餐飲市場並非全面低迷，而是經營模式、服務品質、價格與行銷策略等多重因素，共同決定一家餐廳能否持續吸引消費者。