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為AI打基礎 體制外K-8學校 吸引美國高所得家長

編譯吳孟真／綜合報導
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新澤西州新創立的預備學校Forge Prep，招收五至八年級學生，承諾透過解決真...
新澤西州新創立的預備學校Forge Prep，招收五至八年級學生，承諾透過解決真實世界問題、創辦事業和設計產品來學習，首年學費為2.4萬至3.6萬元，明年將升至6萬元。(取自Forge Prep官網)

全美許多高所得家庭正捨棄傳統學校，為小孩尋求體制外的教育方式，這類學校強調生活技能、創業思維，以人工智慧（AI）為基礎的學習。

華爾街日報報導，有能力把孩子送進頂尖學校的家庭，正在尋找新選項，研究強調生活技能的學校。這些學校稱老師為「指引者」或「教練」，有些採用AI家教，依照孩子個別需求，量身訂製課程。

考慮較非傳統選項的家長表示，AI勢必將對經濟產生重大影響，舊有學習方式可能不再行得通。新澤西州新創立的預備學校Forge Prep，就在招生資料中稱，該校是「為2040年打造，而非1940年」。

Forge Prep招收五至八年級生，承諾透過解決真實世界問題、創辦事業和設計產品來學習，首年學費為2.4萬至3.6萬元，明年將升至6萬元。

近年最受矚目的體制外學校，則是12年前在德州奧斯汀創立的Alpha School。該校教育對象以幼稚園到八年級生(k-8)為主，去年在全美新增八所學校，包含舊金山和紐約校區，今秋在加州帕羅奧圖和馬里布等地，預計有近20多所新校開幕。

Alpha School每日提供兩小時以AI為基礎的家教課程，課後安排互動式專案學習計畫，培養生活技能，包括公開演說、創業、運動和創意工作坊。學費為每年7.5萬元。該校也銷售居家自學軟體及技能導向課程。

創辦人聲稱，學生的學習速度最高可達傳統學校的10倍，並且在MAP發展評估等測驗中，成績可達到全體學生的前1%至2%。

億萬富豪避險基金經理人艾克曼(Bill Ackman)已成為該校最受矚目的公開支持者之一，他主持資訊說明會，並在社群媒體上積極推廣這所學校。

舊金山創投家強森打算讓兒子念Alpha的幼稚園。他說，Alpha的主要吸引力在於，能以更個人化的方式學習。該校AI平台會記錄學生互動情況，包含專注程度，孩子的表現也會影響未來幾天乃至幾周的課程安排，形成正向的學習循環。

但是華爾街日報的報導凸顯一個問題：許多非傳統學校和私立學校不必像公立學區那樣公開報告學業成績，因此外界很難對其成效進行獨立評估。

不過史丹福大學教授霍克斯比(Caroline Hoxby)指出，目前民眾體認到，AI將取代例行性或模式化的思維，尤其是在科技業工作的家長，「他們非常願意讓孩子使用非傳統工具」。

精華 FAQ

  • 他們認為傳統教育未必能應對AI時代變化，因此更看重個人化教學、生活技能與創業能力培養，希望孩子提早適應未來經濟與職場需求。

  • Alpha School每天提供2小時AI家教課程，之後以專案學習培養公開演說、創業、運動等技能，學費每年7.5萬元，並提供居家自學軟體。

  • 最大爭議在於多數非傳統與私立學校不必像公立學區公開學業成績，外界難以獨立驗證其宣稱的學習速度、測驗表現與整體教育成效。

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