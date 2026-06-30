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腦機介面技術大突破 漸凍症患者也能說話了

編譯廖振堯／綜合報導
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漸凍症病人哈雷爾植入腦機介面裝置後，可以講笑話、保持工作、與親朋好友交往聯繫。(...
漸凍症病人哈雷爾植入腦機介面裝置後，可以講笑話、保持工作、與親朋好友交往聯繫。(路透)

哈雷爾(Casey Harrell)曾愛好跑步和騎自行車，還將地下室改造成了健身房，直到42歲時開始因肌萎縮側索硬化症(ALS，俗稱漸凍症)而逐漸無法行動及說話。但是植入腦機介面(Brain-computer interface，BCI)裝置後，可以講笑話、在關鍵時刻播放幽默音效，並保持工作、與親朋好友交往聯繫。

華盛頓郵報報導，哈雷爾罹患漸凍症三年後，同意成為戴維斯加大(UC Davis)的研究對象，哈雷爾在電子郵件中寫道，這項研究使他獲得了一項不可思議的能力：「能夠直接將腦中的想法化為語言。」

多年來，哈雷爾在科學文獻中代號為「T15」，是聯邦政府資助的長期臨床試驗「BrainGate 2」的參與者，他的大腦中植入了四個微型感測器，紀錄腦訊號後由人工智慧(AI)分析，將其解碼成文字，最終再轉化為語音；連接到電腦時，他也可以操縱遊標和點擊。

研究團隊報告稱在近兩年的時間裡，哈雷爾在家中使用該設備超過3800小時，「說」了18萬3060句話，或相當於196萬163個單字，語速為每分鐘56個單字。

哈雷爾的妻子薩克森(Levana Saxon)負責取下他頭骨上接口的蓋子，並將其連接到推車上的系統，讓哈雷爾可以自由與朋友視訊通話，或以氣候和身障權利活動家的身分參加遠端會議，或與他7歲的女兒聊天。他指出以前的技術遠比現在更笨拙，僅限於基本功能，「速度不夠快，無法做任何社交的事情像是講故事或開玩笑，只能說事實。」

目前的系統得先將腦訊號轉成文字再轉成語音，哈雷爾表示如果能直接從腦訊號轉換成語音就更強大了，「這將實現真正的即時通訊，像我這樣的人能夠重新參與對話。」

恢復說話能力讓哈雷爾能夠與妻子共同承擔育兒責任，並展現出更多情感與同理心，但他希望自己的能力可持續提升，希望擁有一套真正便攜且無線的系統，而不是像現在這樣需要插線連接到推車上的設備。

一名荷蘭腦機介面研究員史騰塞爾(Mariska van Steensel)表示這是一次巨大飛躍。她的團隊在另一項案例中研究一位同樣患有漸凍症的女性，在家中使用功能有限的腦植入設備長達七年，該系統僅能利用腦訊號控制滑鼠點擊來拼寫單字和呼叫護理人員。

論文作者之一、戴維斯加大神經外科醫生布蘭德曼(David Brandman)說，他們的技術已經發展到了一個真正的轉折點，先前腦機介面大多數成果都只是一次性的科學展示，但此次發表在「自然醫學」(Nature Medicine)、有關哈雷爾的研究，展現了這項技術一旦應用於日常生活後所能發揮的強大力量，「我認為這項技術的真正突破在於，你不再需要一群科學家和工程師來操作它。」

哈雷爾的大腦植入了四個微型感測器，紀錄腦訊號後由人工智慧分析，將其解碼成文字，最...
哈雷爾的大腦植入了四個微型感測器，紀錄腦訊號後由人工智慧分析，將其解碼成文字，最終再轉化為語音。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這項植入式BCI讓他能把腦中想法轉成文字與語音，重新講笑話、和家人朋友聊天，也能操作電腦遊標，恢復部分工作與社交功能。

  • 團隊指出，他在近兩年於家中使用設備超過3800小時，說出18萬多句話，累計約196萬個字，平均語速達每分鐘56個單字。

  • 因為它不再只是一次性的科學展示，而是能在日常生活中穩定使用，幫助患者真正參與對話。研究者認為，這是技術走向實用的轉折點。

人工智慧 華盛頓郵報

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