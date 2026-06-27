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買度假屋或外州遊艇…逃避富豪稅 加州富人各出奇招

編譯廖振堯／綜合報導
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加州政府將對淨資產超過10億元、且從今年1月1日起住在加州的個人徵收一次性5%稅...
加州政府將對淨資產超過10億元、且從今年1月1日起住在加州的個人徵收一次性5%稅款，以籌集1000億元的財政收入；預估有200-250人符合這項資格。(美聯社)

加州富豪稅提案」(California Billionaire Tax Act)若11月公投過關，將對淨資產超過10億元、且從2026年1月1日起住在加州的個人徵收一次性5%稅款，以籌集1000億的財政收入；預估有200至250人符合這項資格。許多富人因此搬離加州，留下來的則各出奇招躲避徵稅。

華爾街日報報導，資深稅務與遺產規畫顧問卡贊斯坦(Andrew Katzenstein)的一位長期客戶表示在加州有家庭、投資房地產，因此不願意輕易離開深耕多年的地方，要求卡贊斯坦研究富豪稅提案的影響。這位客戶多年來已與妻子捐出數億元給慈善機構，這是快速有效地降低資產負債表的方法。

卡贊斯坦目前正為多位客戶提供建議，如一位私人公司創辦人想到的辦法是考慮延後融資輪，以推遲公司估值上升及其持股價值增加的時間點，可能延後到2027年再舉行；但如果富豪稅提案遭否決，該客戶也可能提前進行募資。

許多顧問也在協助客戶重整資產負債表，使其稅務效率更佳。他們正在分析將房地產從有限責任公司(LLC)轉到客戶個人名下，或轉入可撤銷信託(revocable trust)的利弊。根據提案，由納稅人直接持有或由可撤銷信託持有的不動產，不會被計入淨資產，因為這些資產本來就已繳納房產稅。顧問們也提出另一種方法：購買一直想入手的度假住宅，並直接持有或放入可撤銷信託中。

另一種策略是購買位於加州以外的高價資產，例如藝術品或遊艇，並將其長期保留在州外，也許停放在州外度假住宅附近或其中。該法案規定，位於加州以外的有形個人財產若在本年度內已離開加州至少270天，且並非為了避稅而暫時移動，則不計入淨資產。

顧問指出還有一種可能不會改變個人淨資產總額、但可能降低稅負的方法：將其他投資資金改投入美國國債(Treasuries)，因為聯邦法律不允許各州對美國國債課稅。一些客戶甚至開玩笑說要離婚，因為夫妻雙方的資產都會計入個人的淨資產。

協助起草富豪稅案的密蘇里大學法學院教授加梅奇(David Gamage)表示他喜歡告訴學生一句稅務規畫格言：小豬有得吃，太肥了就被宰，「你通常可以透過一定程度的資產重整達成避稅，但如果做得太過分、太貪心，就可能惹上麻煩。」

加州富豪避稅的策略之一是購買位於加州以外的高價資產，例如藝術品或遊艇，並將其長期...
加州富豪避稅的策略之一是購買位於加州以外的高價資產，例如藝術品或遊艇，並將其長期存放在外州。(路透)

精華 FAQ

  • 提案將對淨資產超過10億元、且自2026年起住在加州的個人，課徵一次性5%稅款，目標籌得約1000億財政收入，預估約有200至250人受影響。

  • 常見作法包括大量捐款降低資產、延後公司募資與估值上升、重整房地產持有方式，並考慮把資金轉入可撤銷信託或直接持有的不動產。

  • 可考慮購買州外高價藝術品或遊艇並長期留在州外，或把投資轉為美國國債，因聯邦法禁止州政府課稅；但若操作過度，仍可能惹上稅務麻煩。

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