6年增2倍 全美242城「起步房」破百萬 首購壓力爆表

家庭年收入至少需要11萬7000元，才能勉強負擔一套普通住宅。圖為猶他州一對年輕夫婦慶祝買到房子。(美聯社)

房地產資料網站Zillow分析報告指出，全美住房成本持續攀升，目前已有242個城市的「起步房」(starter home，指首次購房者的第一套房產)至少要價100萬元，此數字自2020年以來增加了兩倍，顯示住房負擔問題在新冠肺炎疫情 後急遽惡化，並從傳統高房價 所在的沿海州擴散至全美各地。

Zillow對於起步房的定義是指特定地區房價最低三分之一的住房，即一般首次購屋者最可能負擔的基本房型，而今起步房在全美逾200座城市的售價突破七位數，反映房市結構性嚴重失衡。

Zillow資深經濟學者卡拉‧伍(Kara Ng)指出，新冠肺炎疫情徹底重塑了美國的買房成本，百萬元起步房的範圍大幅擴張。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)分析，造成這波房價飆漲主因在於疫情期間的多重衝擊，包括住房供給嚴重短缺、購屋需求居高不下，加上當時聯準會(Fed)將利率壓至歷史低點，讓房貸利率變得極低，大量買家湧入房市搶購，推動房價急漲。

百萬元起步房的問題在加州最嚴峻，Zillow數據顯示，加州共有105個城市的起步房售價在100萬元以上，占全美242個城市中的絕大多數。

其次為紐約州，共有41個城市，接著依序為新澤西州26個、佛羅里達州11個、麻州10個、華盛頓州八個、德州七個，康乃狄克州、夏威夷州和馬里蘭州各四個，科羅拉多州與南卡羅來納州各三個，伊利諾州與懷俄明州各兩個，最後是亞利桑納州、喬治亞州、堪薩斯州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、新罕布夏州、內華達州、賓州、羅德島州、猶他州和維吉尼亞州各一個。

卡拉指出，「由於東北部的住房短缺問題未解決，愈來愈多城市湧現價值百萬元的首套房產。陽光地帶(Sun Belt)房市透過增加供給來應對，因此房價漲幅稍微緩和，但東北地區尚無法平衡供需。」

高房價城市的數量驟增，不過全美起步房的典型售價仍遠低於百萬元，目前約19萬9000元，顯示大多數地區的房市尚未達到極端程度。

全國房地產商協會(NAR)數據顯示，全美房屋售價中位數則約41萬8000元。

一般家庭的購屋負擔壓力依然沉重，房地產網站Redfin研究顯示，家庭年收入至少需要11萬7000元，才能勉強負擔一套普通住宅。

Redfin分析，收入位於平均水準的家庭，若購買中位數價位的房屋，則需將年收入的40%用於房貸支出，此比率遠高於理財專家普遍建議的上限。

全美已有242個城市的「起步房」至少要價100萬元。(美聯社)

多少城市起步房逾100萬元