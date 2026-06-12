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GLP-1減重風帶動退貨潮 服飾商叫苦連天

編譯陳韻涵／綜合報導
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許多民眾因使用GLP-1減重藥物，體重持續下降、體態快速改變，不斷改買較小尺寸的...
許多民眾因使用GLP-1減重藥物，體重持續下降、體態快速改變，不斷改買較小尺寸的服飾，退貨率屢創新高，零售商叫苦連天。圖為新澤西州一處亞馬遜倉庫退貨櫃檯。(美聯社)

類胰高血糖激素胜肽-1(GLP-1)減重藥物普及，服裝零售業卻面臨空前退貨危機；許多消費者因體重持續下降、體態快速改變，不斷改買較小尺寸的服飾，退貨率屢創新高，零售商叫苦連天。

華爾街日報報導，平價西裝電商FlexSuits創辦人埃利亞索夫(Farnam Elyasof)表示，過去一年退貨率暴增50%，每當顧客同時訂購兩、三個尺碼的同款西裝，就是明顯的警訊。

他通常會主動向顧客確認尺寸，詢問是否正在減重，並建議客戶待需穿正裝出席活動的日期靠近時再下單購買，減少不必要的退貨。

電商雖然採取多種應對措施，退貨潮依舊持續。他說：「這逐漸成為一個真正的問題，對我而言就是一種損失。」

這波退貨潮的動能在於消費者改變購物行為，許多人習慣一次購買多個尺寸的同款服飾，試穿後再退回不合身的商品，或不斷換成較小尺碼的商品。

協助零售商管理退貨業務的Narvar訪查38家零售商發現，消費者以換貨方式縮小尺碼的比率，過去三年來逐漸增加，去年增至14.6%峰值。

退貨對零售商的影響不容小覷，尤其是電商，運費、人力與倉儲成本環環相扣，退貨商品若已過季，只能特價出清。

協助零售商管理庫存的Impact Analytics執行長艾格拉沃(Prashant Agrawal)指出，對於一家年收10億元、退貨率約20%的企業而言，退貨率每上升五至十個百分點，毛利率就會少掉2000萬元，「真的是個大麻煩」。

艾格拉沃解釋，大尺碼服飾的退貨情況尤為明顯，中、大與特大號的退貨量漲幅最多，當體態出現變化，往往就會同時購入中號與大號，看哪個尺寸比較適合。

在減重高峰期，服用GLP-1類藥物者每月可能降一個尺碼，最先被汰換的通常是牛仔褲、女性內衣和運動休閒服飾，其次是上衣、洋裝，有時就連戒指、手環，甚至鞋子都需要換。

經典牛仔品牌李維斯‧斯特勞斯(Levi Strauss)、好市多(Costco)與沃爾瑪(Walmart)等大型零售商，都已著手研究這波體態轉變造成的市場影響。

面對節節上升的退貨率，業者各出奇招。線上禮服零售商The Dress Outlet共同創辦人茱蒂斯‧索梅克(Judith Somekh)加強尺碼資料提示，並將退換貨手續費調升至售價的20%，部分設計師禮服甚至更高。

索梅克表示，希望藉此讓顧客在下單前做好功課，「高退貨率代表高成本，最終轉嫁到消費者身上的價格也會調高，我們也不樂見」。

Troy Hemlin visiting Chicago from Spring...
Troy Hemlin visiting Chicago from Springfield Il., crosses the street carrying shopping bags, Wednesday, May 26, 2021, in downtown Chicago. Americans are going back to one of their favorite past times: store shopping. With vaccinations rolling out and shoppers freer to go out maskless, retailers are seeing an eager return to their stores after months of watching their customers focus on online buying during the pandemic. (AP Photo/Shafkat Anowar)【作者：美國聯合通訊社，日期：2021-05-27，數位典藏序號：20210527233640670】

精華 FAQ

  • 因為許多服用者體重持續下降、身形變化快，會頻繁改買較小尺碼，甚至一次訂購多個尺寸試穿後退回，導致退貨率明顯升高。

  • FlexSuits會主動確認顧客是否減重，The Dress Outlet提高尺碼提示並調高手續費，Levi Strauss、Costco與Walmart也在研究市場影響。

  • 退貨會增加運費、人力與倉儲成本，若商品已過季還得降價出清。文中估算，年收十億元、退貨率20%的企業，退貨率每升五至十個百分點，毛利率可能少兩千萬元。

減重 零售商 零售業

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