GLP-1減重風帶動退貨潮 服飾商叫苦連天
類胰高血糖激素胜肽-1(GLP-1)減重藥物普及，服裝零售業卻面臨空前退貨危機；許多消費者因體重持續下降、體態快速改變，不斷改買較小尺寸的服飾，退貨率屢創新高，零售商叫苦連天。
華爾街日報報導，平價西裝電商FlexSuits創辦人埃利亞索夫(Farnam Elyasof)表示，過去一年退貨率暴增50%，每當顧客同時訂購兩、三個尺碼的同款西裝，就是明顯的警訊。
他通常會主動向顧客確認尺寸，詢問是否正在減重，並建議客戶待需穿正裝出席活動的日期靠近時再下單購買，減少不必要的退貨。
電商雖然採取多種應對措施，退貨潮依舊持續。他說：「這逐漸成為一個真正的問題，對我而言就是一種損失。」
這波退貨潮的動能在於消費者改變購物行為，許多人習慣一次購買多個尺寸的同款服飾，試穿後再退回不合身的商品，或不斷換成較小尺碼的商品。
協助零售商管理退貨業務的Narvar訪查38家零售商發現，消費者以換貨方式縮小尺碼的比率，過去三年來逐漸增加，去年增至14.6%峰值。
退貨對零售商的影響不容小覷，尤其是電商，運費、人力與倉儲成本環環相扣，退貨商品若已過季，只能特價出清。
協助零售商管理庫存的Impact Analytics執行長艾格拉沃(Prashant Agrawal)指出，對於一家年收10億元、退貨率約20%的企業而言，退貨率每上升五至十個百分點，毛利率就會少掉2000萬元，「真的是個大麻煩」。
艾格拉沃解釋，大尺碼服飾的退貨情況尤為明顯，中、大與特大號的退貨量漲幅最多，當體態出現變化，往往就會同時購入中號與大號，看哪個尺寸比較適合。
在減重高峰期，服用GLP-1類藥物者每月可能降一個尺碼，最先被汰換的通常是牛仔褲、女性內衣和運動休閒服飾，其次是上衣、洋裝，有時就連戒指、手環，甚至鞋子都需要換。
經典牛仔品牌李維斯‧斯特勞斯(Levi Strauss)、好市多(Costco)與沃爾瑪(Walmart)等大型零售商，都已著手研究這波體態轉變造成的市場影響。
面對節節上升的退貨率，業者各出奇招。線上禮服零售商The Dress Outlet共同創辦人茱蒂斯‧索梅克(Judith Somekh)加強尺碼資料提示，並將退換貨手續費調升至售價的20%，部分設計師禮服甚至更高。
索梅克表示，希望藉此讓顧客在下單前做好功課，「高退貨率代表高成本，最終轉嫁到消費者身上的價格也會調高，我們也不樂見」。
因為許多服用者體重持續下降、身形變化快，會頻繁改買較小尺碼，甚至一次訂購多個尺寸試穿後退回，導致退貨率明顯升高。 FlexSuits會主動確認顧客是否減重，The Dress Outlet提高尺碼提示並調高手續費，Levi Strauss、Costco與Walmart也在研究市場影響。 退貨會增加運費、人力與倉儲成本，若商品已過季還得降價出清。文中估算，年收十億元、退貨率20%的企業，退貨率每升五至十個百分點，毛利率可能少兩千萬元。
精華 FAQ
因為許多服用者體重持續下降、身形變化快，會頻繁改買較小尺碼，甚至一次訂購多個尺寸試穿後退回，導致退貨率明顯升高。
FlexSuits會主動確認顧客是否減重，The Dress Outlet提高尺碼提示並調高手續費，Levi Strauss、Costco與Walmart也在研究市場影響。
退貨會增加運費、人力與倉儲成本，若商品已過季還得降價出清。文中估算，年收十億元、退貨率20%的企業，退貨率每升五至十個百分點，毛利率可能少兩千萬元。
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