兒童醫院引進設施犬 有助病童健康

辛辛那提兒童醫院一名病童親手餵食設施犬葛洛佛。(美聯社)

五歲小男孩歐文斯（Calvin Owens）罹患罕見嚴重兒童關節 炎，一個多月前在辛辛那提兒童醫院（Cincinnati Children's Hospital）接受骨髓移植手術。儘管身上連著各種管線，但是當卡文在醫院陽台遇到他的狗狗朋友、醫院設施犬（facility dog，另譯輔助犬）哈德莉（Hadley）時，他努力在輪椅旁邊站起來，把球扔給哈德莉。哈德莉跑去撿球時，卡文露出了笑容；醫護人員雀躍歡呼。

美聯社報導，辛辛那提兒童醫院共有四隻像哈德莉這樣的設施犬，牠們都是經過專門訓練、在醫院全職工作的犬隻。

設施犬與志工帶到醫院安撫病人的輔助治療犬（therapy dogs）不同，設施犬可以進入醫院敏感區域，在患者住院期間全程陪伴；這些毛茸茸的「照顧員」在緊張的治療過程中提供情感支持，鼓勵兒童保持活躍，也讓醫院不再那麼可怕。

專家表示，隨著研究不斷證實設施犬對兒童患者的益處，全美各地兒童醫院設施犬的數量，正不斷增加中。

牠們受歡迎的程度不僅限於病房內，醫院走廊裝飾著設施犬照片，牠們也會出現在電視節目中，孩子們還可以寄信以及畫作給牠們。

愈來愈多研究顯示，即使只是與工作犬短暫互動，也能改善病童整體身心健康，減輕疼痛感，降低皮質醇（Cortisol，由腎上腺分泌的「壓力荷爾蒙」）水平和血壓等壓力指標。

「這些狗狗真的造成了改變，」亞利桑納大學人與動物關係實驗室主任羅德里格斯 (Kerri Rodriguez) 告訴美聯社：「在可能讓兒童感到不自在、充滿壓力的無菌環境中，牠們可以帶來一絲絲的正常感和一點點的安慰。」

雖然目前還沒有兒童醫院設施犬數量的正式統計，但羅德里格斯指出，年度設施犬峰會（Facility Dog Summit）規模持續發展茁壯，訓犬員和其他參與者在峰會中交流；與會者2024年至2025年幾乎倍增。

其他類型的醫院也有全職工作犬，但兒童醫院設施犬計畫的擴增最明顯。喬治亞州一家大型非營利組織「犬助理」（Canine Assistants）專門針對兒童醫院開展這項計畫，已在全國各地安置了80多隻設施犬。

罹患罕見嚴重兒童關節炎的五歲男童歐文斯，5月初在辛辛那提兒童醫院接受骨髓移植手術後。儘管身上纏著各種管線，但當他見到醫院設施犬哈德莉時，隨即露出笑容，和狗狗朋友玩起撿球遊戲，令醫護人員雀躍不已。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 辛辛那提兒童醫院引進全職設施犬陪伴病童，研究顯示牠們能減輕壓力、疼痛與焦慮，並在全美兒童醫院持續擴增。