家長怨卻從學校帶回「螢幕癮」 洛城率先停供幼童裝置

維州家長奧利佛的六年級兒子在一群學生家長面前，示範他如何在教室使用iPad。（美聯社）

美國校園正面臨數位轉向。數年前各校砸數十億元為學生配備筆電，如今課堂螢幕充斥，教師疲於對抗遊戲與影音干擾。洛杉磯 聯合學區 (The Los Angeles Unified School District)成為第一個宣布將停止為最年幼學生提供裝置的大學區，多州也擬定法規管控校園螢幕時間。

美聯社報導，幾年前，公立學校還在急著讓每個孩子都擁有一部筆記型電腦。洛杉磯的中學教師索弗(Anna Soffer)對此記憶猶新，「當時的想法是，科技就是未來，所以我們需要讓每個孩子科技在手。」

如今討論的方向已經翻轉，洛杉磯教育委員會上月通過一項全面性決議，要求學區在二年級之前停止提供裝置，同時為所有較高年級學生設定每日與每周螢幕使用上限、封鎖學校裝置上的YouTube 並禁止中小學生在午餐與下課時間使用裝置。根據「選票百科」網站，至少有14個州已提議立法限制校園內的螢幕使用時間。

在洛杉磯，家長努力在家限制螢幕使用時間，學校卻強制要求使用螢幕，令許多人感到挫折，擔憂的家長去年組成「超越螢幕校園」(Schools Beyond Screens)團體，向學區施壓限制螢幕時間。

育有三個孩子的洛杉磯家長佩斯(Katie Pace)竭盡所能限制螢幕使用，她八年級的女兒克萊蒙汀(Clementine)沒有手機。克萊蒙汀表示，西班牙語課的作業在Duolingo應用程式上，但許多學生會用Google翻譯找答案，代數課及歷史課的測驗、考試與寫作都在電腦上完成，幾乎所有作業都在線上。她的母親說，「這讓我非常憤怒，我的女兒去上中學，回家時帶著螢幕癮回來。」

每年花400萬元修筆電的加州第三大學區弗雷斯諾聯合學區(Fresno Unified School District)表示，該學區已要求4萬名小學生歸還帶回家的筆電，並從秋季開始將電腦使用限制在課堂內。加州西米谷聯合學區(The Simi Valley Unified School District)今年則已停止讓較年幼的學生將裝置帶回家。

維吉尼亞州阿靈頓公立學校學區停止在一年級之前發放iPad，但六到12年級學生仍被要求持有學校配發的裝置。「我們都不是反科技者。我知道科技有它的價值，但我也不要我兒子整天看YouTube，」家長奧利佛(LuAnn Oliver)說。