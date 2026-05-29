食品超過賞味期就要丟？最佳食用日期等只是品質指標

「最佳食用日期」、「最佳賞味期」和「銷售期限」都不是安全期限，而是品質指標。(美聯社）

多數人打開冰箱，看到包裝上的日期已過期，便毫不猶豫地將整包食物扔掉。這樣做讓人覺得負責，也感到安心；但根據環境保護署(EPA)的數據，平均每位美國人每年浪費約728元完全可食用食物，其中大部分原因在於誤解這些日期的實際含義。

多數人不知道的是，「最佳食用日期」(best by)、「最佳賞味期」(best before)和「銷售期限」(sell by)都不是安全期限，而是品質指標。農業部 (USDA)明確說明：這些標籤是指產品何時風味或口感最佳，而非何時食用會變得危險。

唯一真正具安全警示意義的標籤，是某些易腐食品上的「食用期限」(use by)，但即使如此，英國食物標準局(Food Standards Agency)也澄清，最佳食用日期純粹關乎品質，而非安全；超過該日期後，食物依然安全，只是可能不再是最佳狀態。

判斷食物是否仍可食用的真正工具，是每個人都擁有的感官。仔細觀察、聞一聞、嘗一嘗；真正的變質跡象通常很明顯，如異味、可見的黴菌、黏滑的質地，或是立刻察覺不對勁的口感。如果沒有這些跡象，食物幾乎肯定沒問題。

研究也支持這一點。楊百翰大學(BYU)的一項研究發現，因誤解食品標籤而造成的浪費，約占美國消費者總浪費量的20%，價值約290億元。這是一筆龐大的金額，僅因一個原本無意警示危險的標籤，便因而流失。

美國並無統一的標準規範食品公司如何標示日期。一項調查發現，73%的美國人認為食品標籤上的日期代表安全性，但實際上大多數標籤僅是製造商對最佳品質的估計；這種認知與現實的落差，每周都讓無數家庭蒙受金錢損失。

經常因標示日期過期而丟棄食物的人，其浪費的食物量是很少這麼做的人的兩倍以上。這種習慣不僅代價高昂，在多數情況下更是完全沒有必要。

這絕不意味可以完全忽視食品安全，像嬰兒配方奶粉這類產品上的真實有效期限便十分重要，且須遵守。標有「食用期限」的肉類、魚類及即食沙拉，也應認真看待。

但若是一包咖啡、一塊硬起司、一罐豆子或一盒餅乾，僅超過「最佳賞味期」一周呢？此時「聞味測試」完全適用，若通過測試，代表食物仍可安全食用。

學會區分食物「品質日期」與「安全日期」，是讓節省荷包的簡單、省力方法之一，且無需改變購物或烹飪習慣。