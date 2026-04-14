女兒罹糖尿病 工程師父親開發App幫助其他病友

2019年，加州遊戲軟體工程師葛拉森伯格(Sam Glassenberg)為罹患糖尿病的女兒設計了一個應用程式「第一級：糖尿病遊戲」，至今已嘉惠5萬餘名患者。(取自Google Play)

加州 一名遊戲軟體工程師在得知年幼女兒罹患一型糖尿病 ，原本手足無措的他為了幫助女兒注射胰島素，發揮個人專長，設計一款糖尿病手機App免費提供病友下載，結果大獲好評。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，2019年，電腦科學工程師葛拉森伯格(Sam Glassenberg)得知五歲女兒罹患一型糖尿病，必須定期注射胰島素，然後醫療團隊給他一張白紙黑字的指示，上面寫著碳水化合物與胰島素的比例、四捨五入規則和校正係數，等同收到一份「如何避免害死自己孩子指南」。

由於人命關天，讓史丹佛大學(Stanford)畢業的葛拉森伯格當時備感沮喪、手足無措；他說：「實在很糟，因為最初數個月，你只能透過注射來學習，而且是在你自己孩子身上反覆測試。」並強調：「基本上周五生活一切正常，然後周六就得負責給孩子注射劑量精準計算的胰島素，一旦出錯，她可能就會陷入昏迷。」

於是葛拉森伯格決定以自己最擅長的技術，開發一款名為「第一級：糖尿病遊戲」(Level One: A Diabetes Game)遊戲軟體，操作方式與熱門App「糖果傳奇」(Candy Crush Saga)類似，設置60個關卡，將複雜的糖尿病控制醫療轉化為互動遊戲，減輕病童與照顧者的壓力，葛拉森伯格指出：「玩一個半小時的電子遊戲，就能掌握一型糖尿病的管理。」並強調：「它能訓練你的大腦管理一型糖尿病，你需要知道的一切，如何注射胰島素、如何計算碳水化合物、如何管理酮體以及如何處理低血糖等。」

這款遊戲軟體自去年4月上線以來，累計有5萬次下載量，蘋果手機評分高達4.9顆星，用戶讚不絕口表示：「我罹患一型糖尿病15年，它對於新病患來說，絕對很有幫助」、「我太喜歡這款遊戲，我是一型糖尿病患者，這款遊戲幫助我更了解糖尿病」。

如今女兒11歲，病情控制良好，就連原本因為葛拉森伯格沒有攻讀醫學院而引以為憾的父親也感到驕傲，讓他欣慰表示：「一切都很棒，這非常有意義，也很有成就感。」