靠飲食「治好」思覺失調、糖尿病？ 學者批小甘迺迪扭曲科學證據

衛生部長小羅勃．甘迺迪鼓勵民眾要「吃真正的食物」，聲稱飲食可以「治好」思覺失調症、糖尿病、雙極情感疾患等疾病。研究人員則說，小甘迺迪的言論過於誇大。(歐新社)

衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)除了鼓勵民眾要「吃真正的食物」(eat real food)之外，還常把食物描述得好比「仙丹」，例如聲稱飲食可以「治好」思覺失調症、糖尿病 、雙極情感疾患等疾病。研究人員則說，小甘迺迪 的言論對於食物在疾病管理當中的真實角色與期望效果過於誇大。

小甘迺迪今年2月參加喜劇演員西奧馮(Theo Von)播客節目時說：「食物就是藥，你可以透過良好飲食治好自己的病。」

然而，公共衛生倡議專家認為，誇大說詞是小甘迺迪的慣有模式，以「隱惡揚善」(cherry-picks)手段對科學研究做出扭曲解讀，對於疫苗科學時尤其明顯，讓醫師們感到憤憤不平。

倡議團體「保護我們的醫療」(Protect Our Care)公共衛生專案主任漢考克(Kayla Hancock)說，播客節目談話是小甘迺迪討論健康問題時「非常粗心大意、不負責任」的最新實例。「美國精神醫學學會」(American Psychiatric Association)主席瑞維拉(Theresa Miskimen Rivera)則擔心，類似言論可能促使病患只用食物來自我治療，以為不需要藥物或接受醫療，只要遵循飲食習慣就能康復。

小甘迺迪2月初在田納希州議會發表演講，引述哈佛醫學院研究員帕米爾(Christopher Palmer)2019年撰寫報告。帕米爾研究報告指出，兩名思覺失調症患者接受高脂肪、低碳水化合物的生酮飲食後病情獲得改善。小甘迺迪在演講時則說，帕米爾用生酮飲食治好了思覺失調症。

帕米爾接受美聯社訪問時說，小甘迺迪的說法並不準確，應該說病情能獲得「緩解」(remission)。

瑞維拉指出，小甘迺迪的說法是把證據誇大。她表示，測試生酮飲食對心理健康影響的研究規模都很小，多為個案或試點研究(pilot studies)，而且許多研究並未搭配一般飲食的患者做為對照。

帕米爾表示，精神病患應該持續與醫生保持溝通，「懇求患者切莫自擅自停藥」。他說，病患不應該自行嘗試把生酮飲食當做思覺失調症或雙極情感疾患的治療方法。

小甘迺迪在西奧馮節目中說「大多數糖尿病可透過飲食治癒」一說也引發爭議。俄亥俄州立大學內分泌學家薛薇拉(Willa Hsueh，音譯)說，第一型糖尿病無法單靠飲食治癒。