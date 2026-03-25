壁爐傳來鋼琴、歌劇聲 布希雙胞胎女兒：白宮鬧鬼是真的

歷史豐富的白宮有不少鬧鬼傳聞。（美聯社）

前總統布希(George Walker Bush)女兒珍娜．布希．哈格爾(Jenna Bush Hager)目前是全國廣播公司(NBC)晨間新聞談話性節目「今日秀」(Today Show)的聯合主持人，她受訪時坦言曾在白宮 碰上無法解釋的怪事，堅信白宮鬧鬼。

珍娜2020年10月應邀到「凱莉．克拉克森秀」(The Kelly Clarkson Show)做客時，首次分享一個令人毛骨悚然卻又引人入勝的軼事，提到有一音樂精靈在白宮出沒，她的故事引發人們無限好奇。主持人凱莉．克拉克森(Kelly Clarkson)向珍娜提出一系列是非題，並在珍娜證實她相信白宮鬧鬼的傳聞屬實後大感驚訝。

珍娜的雙胞胎姊姊芭芭拉·皮爾斯·布希(Barbara Pierce Bush)也證實妹妹所言。 前總統布希的雙胞胎女兒珍娜（左）和芭芭拉堅信白宮鬧鬼。（美聯社）

珍娜回憶道，那時兩人還上大學，經常有人很晚打電話給布希姊妹，有一晚她們正要睡覺，電話鈴響了，珍娜被吵醒，聽到壁爐裡傳來像是1920年代的鋼琴曲。

珍娜和芭芭拉2025年3月接受「眾生相」(People)雜誌採訪時，提供更詳細的靈異事件時間線。

珍娜說，當時在自己的臥室睡覺，醒來時聽到壁爐傳出歌劇聲，她渾身發冷，嚇得趕緊跑到芭芭拉臥室叫醒她， 說覺得有鬼，珍娜爬到姊姊床上，兩人後來睡著了。

芭芭拉起初並不相信珍娜，直到另一晚，她的想法徹底改變。她回憶說，兩天後她睡在珍娜的房間裡，昏昏欲睡時突然又聽到壁爐裡傳來老式爵士樂，把她嚇壞了，想和父母一起睡，但當時兩人已22歲，和父母同睡不合適，於是自己想辦法冷靜，自欺欺人的想八成是愛貓Willard彈鋼琴，彈的是老式爵士樂。

但隔天清晨，珍娜起床時發現鋼琴的琴蓋蓋住，貓彈琴的推論徹底被推翻。於是芭芭拉下結論說確實有鬼，她認為白宮住過很多人，很可能是某個喜歡音樂的人心願未了。

珍娜在2021年5月播出的「今日」節目中透露，她曾向一位名為巴迪（Buddy）的白宮員工提起姊妹倆的經歷，巴迪也認同鬼魂之說。然而，前第一夫人蘿拉．布希(Laura Bush)在同月另一節目中急於駁斥女兒的鬼故事，聲稱很可能只是特勤人員在走廊另一房間交談的聲音。

珍娜對她媽媽的說法佯裝有點不高興，她說，芭芭拉和白宮工作人員巴迪堅定地站在她這邊。

珍娜打趣說，「我們是不是該做點調查？」又說，「特勤局會演奏1920年代的鋼琴曲嗎？」