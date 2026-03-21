茂宜島大火兩年後 災民心理仍恐懼 憂鬱、焦慮症風險高

茂宜島大火奪走了102條性命，罹難者親友在通往重災區拉海納的公路旁豎立十字架和照片，表示追思。(美聯社)

2023年夏威夷州茂宜島 (Maui)野火導致3000餘棟建築付之一炬，財產損失逾55億元，並造成至少102人死亡，時隔兩年半後，最新研究報告指出這場美國近代史上最致命的火災，導致島上居民心理疾病發生率大幅提高，甚至影響全州居民的心理狀態。

據美聯社報導，夏威夷大學經濟研究組織(UHERO)主導的「茂宜島野火暴露研究」(Maui Wildfire Exposure Study)在2024年1月至2025年2月期間，針對1535名茂宜島災民以及其他未受波及的918位居民進行研究，發現受災居民罹患憂鬱症機率比未受害居民高出53%，焦慮症風險更高出67%。

超過3000棟建築在茂宜島大火中付之一炬，財產損失逾55億元，衍生的流離失所和財務困境是造成居民心理疾病的關鍵因素。(路透)

本月11日刊登在「美國醫學會精神病學雜誌」(JAMA Psychiatry)的這份報告發現，受到住房與就業的衝擊，災民有62%出現災後憂鬱症以及77%有焦慮症，至於茂宜島其他居民則有近55%憂鬱症以及高達96%焦慮症占比，報告撰稿人、UHERO教授華瑞茲(Ruben Juarez)強調：「流離失所和財物損失並非次要問題，而是造成心理疾病的關鍵因素，災後重建計畫必須將穩定的住房、就業和心理健康 諮詢納入不可分割的一部分。」

值得一提的是，這場火災還造成全州居民心理健康狀況下滑，約翰·A·伯恩斯醫學院(John A. Burns School of Medicine)教授茂納基亞(Alika Maunakea)直言：「氣候災害會同時影響生物、社會和經濟系統，如果只重建建築物，而非維護住房、就業和心理健康的穩定，即使物換星移，災區仍長期處於脆弱狀態。」

由於這場天災致使災民痛失親人、家園與生計，加上忙於處理災後的住房、經濟等問題，引發的蝴蝶效應導致全島居民無一倖免，研究團隊主持人奈茨布里奇(Christopher Knightsbridge)直言：「在災民基本生存需求獲得滿足之前，我們無法治療他們的創傷。」並補充道：「就我的觀察，茂宜島尤其重災區拉海納(Lahaina)面臨不同的壓力，當地有嚴重的自殺傾向、壓力、創傷，居民總是焦慮不安。」

由於研究發現，已就業受訪者出現憂鬱、焦慮和自殺意念的機率明顯低於失業者，同時臨時住所的受訪者比固定住所的受訪者更容易有焦慮症狀，華瑞茲強調：「真正的重建需要恢復整個社區的社會與心理健康，而非僅有在災區。」