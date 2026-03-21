我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

茂宜島大火兩年後 災民心理仍恐懼 憂鬱、焦慮症風險高

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
茂宜島大火奪走了102條性命，罹難者親友在通往重災區拉海納的公路旁豎立十字架和照片，表示追思。(美聯社)
茂宜島大火奪走了102條性命，罹難者親友在通往重災區拉海納的公路旁豎立十字架和照片，表示追思。(美聯社)

2023年夏威夷州茂宜島(Maui)野火導致3000餘棟建築付之一炬，財產損失逾55億元，並造成至少102人死亡，時隔兩年半後，最新研究報告指出這場美國近代史上最致命的火災，導致島上居民心理疾病發生率大幅提高，甚至影響全州居民的心理狀態。

據美聯社報導，夏威夷大學經濟研究組織(UHERO)主導的「茂宜島野火暴露研究」(Maui Wildfire Exposure Study)在2024年1月至2025年2月期間，針對1535名茂宜島災民以及其他未受波及的918位居民進行研究，發現受災居民罹患憂鬱症機率比未受害居民高出53%，焦慮症風險更高出67%。

超過3000棟建築在茂宜島大火中付之一炬，財產損失逾55億元，衍生的流離失所和財...
超過3000棟建築在茂宜島大火中付之一炬，財產損失逾55億元，衍生的流離失所和財務困境是造成居民心理疾病的關鍵因素。(路透)

本月11日刊登在「美國醫學會精神病學雜誌」(JAMA Psychiatry)的這份報告發現，受到住房與就業的衝擊，災民有62%出現災後憂鬱症以及77%有焦慮症，至於茂宜島其他居民則有近55%憂鬱症以及高達96%焦慮症占比，報告撰稿人、UHERO教授華瑞茲(Ruben Juarez)強調：「流離失所和財物損失並非次要問題，而是造成心理疾病的關鍵因素，災後重建計畫必須將穩定的住房、就業和心理健康諮詢納入不可分割的一部分。」

值得一提的是，這場火災還造成全州居民心理健康狀況下滑，約翰·A·伯恩斯醫學院(John A. Burns School of Medicine)教授茂納基亞(Alika Maunakea)直言：「氣候災害會同時影響生物、社會和經濟系統，如果只重建建築物，而非維護住房、就業和心理健康的穩定，即使物換星移，災區仍長期處於脆弱狀態。」

由於這場天災致使災民痛失親人、家園與生計，加上忙於處理災後的住房、經濟等問題，引發的蝴蝶效應導致全島居民無一倖免，研究團隊主持人奈茨布里奇(Christopher Knightsbridge)直言：「在災民基本生存需求獲得滿足之前，我們無法治療他們的創傷。」並補充道：「就我的觀察，茂宜島尤其重災區拉海納(Lahaina)面臨不同的壓力，當地有嚴重的自殺傾向、壓力、創傷，居民總是焦慮不安。」

由於研究發現，已就業受訪者出現憂鬱、焦慮和自殺意念的機率明顯低於失業者，同時臨時住所的受訪者比固定住所的受訪者更容易有焦慮症狀，華瑞茲強調：「真正的重建需要恢復整個社區的社會與心理健康，而非僅有在災區。」

2023年8月夏威夷州茂宜島野火導致數千棟房屋付之一炬，並造成至少102人死亡，...
2023年8月夏威夷州茂宜島野火導致數千棟房屋付之一炬，並造成至少102人死亡，是美國近代史上最致命的火災。(美聯社)

心理健康 茂宜島

上一則

自閉症藝術家專注力超群 多部好萊塢電影幕後有他們功勞

下一則

拒懷孕員工居家辦公致嬰夭折 公司判賠2250萬元

延伸閱讀

華埠老店火災 樓上住戶撤離 中華會館送暖

華埠老店火災 樓上住戶撤離 中華會館送暖

距離溪流75呎…夏州夫妻蓋6年夢幻屋 科納風暴中遭洪水吞沒

距離溪流75呎…夏州夫妻蓋6年夢幻屋 科納風暴中遭洪水吞沒
法拉盛鬧區大火瀰漫煙霧 燒傷華翁痛苦哀嚎突然變安靜

法拉盛鬧區大火瀰漫煙霧 燒傷華翁痛苦哀嚎突然變安靜
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

熱門新聞

社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
示意圖。（取自123RF）

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

2026-03-17 15:43
加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
極右派聯邦眾議員奧格斯提案改革移民法，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。（美聯社檔案照）

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

2026-03-13 08:55
物理學者馬譚美致力於核融合研究。（勞倫斯利佛摩國家實驗室照片）

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

2026-03-17 11:46
外國人以現金出手前來美國大量買房，被認為導致年輕美國人及中產階級家庭「美國夢」破滅。（美聯社）

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

2026-03-16 09:11

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光