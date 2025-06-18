保持大腦健康、記憶敏銳 華人神經科醫生不做這4件事

計程車司機死於阿茲海默症的可能性，低於其他職業的人。（美聯社）

我們都聽過想要保持健康，就不要吸菸、不要喝酒、不要吸毒、經常運動、飲食健康，並確保睡眠充足的建議；這些建議都是可靠的，且是長期健康和生活品質的基礎。

但有一些事大家常做，在密西根大學執業的華人 神經科醫師陳白冰（Baibing Chen，音譯）卻說他盡量避免，以確保大腦健康和記憶敏銳。

1.老是依賴全球定位系統（GPS）導航

GPS為我們的生活帶來了極大的便利；但在GPS之前，民眾得靠紙地圖、空間推理和環境線索來導航。如今，這已成為一門失傳的藝術了。

過度依賴GPS會減弱你的空間記憶；一項研究表明，計程車司機的海馬體(大腦的記憶中心)更大，因為他們需要記住複雜的街道布局；另一項研究也發現，計程車和救護車司機死於阿茲海默症 的可能性低於其他職業的人。

2.喝太多能量飲料

現代人工作時數長，常常感到精力不夠，但倚賴能量飲料並非解決辦法；這些飲料通常含有大量的咖啡因、牛磺酸和B群維生素。大量飲用會導致心血管問題，例如高血壓 、心悸，甚至心律不整等。

從神經學角度來看，過量飲用能量飲料會導致失眠、焦慮、煩躁，嚴重的話還會導致癲癇。

3.濫用成藥

雖然某些藥物不需處方就可買到，但這不代表它們就無害；服用任何藥物都請務必遵照醫師的指示和藥品標籤，切勿超過建議劑量。

例如，過量使用阿斯匹靈、布洛芬和其他非類固醇抗發炎藥物 (NSAID)的常見副作用，就包括消化性潰瘍、胃腸道出血、急性腎損傷，甚至慢性腎臟病等。泰諾（Tylenol，主要成份乙醯氨酚)通常被認為對胃和腎臟較為安全，但乙醯氨酚過量服用卻是美國肝衰竭的主要原因。

4.熱愛大自然，卻不懂自我保護

陳醫師建議，當深入大自然時，他會做三件事：充分瞭解周遭環境；使用防蚊蟲的藥劑，並適時穿上長袖衣物；活動後檢查是否有蜱蟲(ticks)。

每年，尤其是在夏天，神經科醫師總能看到許多原本健康的人，因為發燒、意識模糊，有時甚至癲癇發作或昏迷而入院，而這些都是由於蚊媒或蜱蟲傳播的疾病。