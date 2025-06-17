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聯邦資助「只有利少數族裔」 威州白人乳農又告政府歧視

編譯盧炯燊／綜合報導
威州白人乳農法斯特入稟威州聯邦法院，狀告川普政繼續推行前朝政府只有利於少數族裔的資助計畫，卻拒絕向白人農民提供財政援助。(美聯社)
威州白人乳農法斯特入稟威州聯邦法院，狀告川普政繼續推行前朝政府只有利於少數族裔的資助計畫，卻拒絕向白人農民提供財政援助。(美聯社)

威斯康辛州一名白人乳農16日入稟威州聯邦法院，狀告川普政府繼續推行前朝政府只有利於少數族裔的資助計畫，卻拒絕向白人農民提供財政援助。

提告的白人乳農法斯特(Adam Faust)是2021年成功控告拜登政府的農民之一，他當時控告聯邦農業部給農民的貸款減免計畫存在種族歧視

今次代表法斯特入稟的機構，跟4年前一樣是保守派團體「威斯康辛法律與自由研究所」(Wisconsin Institute for Lawand Liberty)，它指控川普政府繼續實施拜登執政期間制定的多元、公平及包容(DEI)計畫。

除在威州，該組織已在25個州提起了數十起此類訴訟，反對政府內的DEI計畫。今年4月它曾致函農業部，警告會採取法律行動，威州6名共和黨籍國會眾議員也要求農業部調查及終止這些計畫。

法斯特在書面聲明裡表示，「農業部應履行川普總統對美國人民的承諾，終止聯邦政府內的種族歧視」，「我希望訴訟能為農業部帶來答案、問責和成果」。

川普政府暫時未有對訴訟置評。

訴訟指法斯特是200萬受農業部種族歧視政策影響的白人男性農民之一，它列舉了農業部3項計畫及政策，是基於種族和性別的歧視，都使白人男性農民處於不利地位，從而違反了憲法。

其中一個旨在彌補牛奶價格與飼料成本之間差距的計畫，他也參與了但要支付100元管理費，而少數族裔和女性農民卻免費。

此外他也參加了農業部的協助貸款項目，當中白人農民獲得提供90%的貸款擔保，但女性及少數族裔卻獲得95%的貸款擔保。

訴訟稱，法斯特也開始著手開發一個新的糞便儲存系統，若符合農業部環境保護計畫的條件，75%的成本可以獲得報銷，然而少數族裔農民可獲90%的成本報銷。

在2021年的訴訟裡，聯邦法院法官已裁定上述做法是屬於違憲的種族歧視，拜登政府其後暫停計畫。

農業部 種族歧視 貸款

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