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巴菲特坦言老了 但還擁有一項最稀有的本事

編譯劉忠勇／綜合報導
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巴菲特說，他大概到90歲才真的開始覺得自己老了。（美聯社）
巴菲特說，他大概到90歲才真的開始覺得自己老了。（美聯社）

「股神」巴菲特坦言，他也說不準自己是在什麼時候才終於下定決心，將波克夏公司（Berkshire Hathaway）接班棒子交給阿貝爾（Greg Abel）。

巴菲特在2021年正式欽點阿貝爾為未來接班人。（美聯社）
巴菲特在2021年正式欽點阿貝爾為未來接班人。（美聯社）

5月3日在波克夏年度股東大會上，巴菲特在接受提問最後幾分鐘拋出震撼彈，宣布將於今年12月卸下執行長職務，由阿貝爾接任。巴菲特仍將繼續擔任董事長，且未設下離任時間表。

現年94歲的巴菲特接受華爾街日報專訪時說：「這不是什麼突發奇想的決定，你怎麼知道自己是哪一天開始變老的？」

他在內布拉斯加州奧馬哈的辦公室接受電話訪問時說：「說也奇怪，我大概到90歲才真的開始覺得自己老了。但一旦老化開始了，就回不去了。」

他開始偶爾會重心不穩，有時想不起別人的名字。忽然之間，報紙上的字看起來像是油墨印得不夠。

現年62歲的阿貝爾是因1999年波克夏投資MidAmerican Energy而加入集團，巴菲特對他在能源事業的拓展表現印象深刻，2018年提拔他為副董事長，負責集團所有非保險業務。到2021年，巴菲特正式欽點他為未來接班人。

巴菲特說：「真正優秀的人才非常稀少。不論在企業經營、資金布局，還是你能想到的任何領域，都是如此。」

巴菲特接掌波克夏時年僅34歲，當年這家位於美東新英格蘭地區的公司還是一家陷入困境的紡織廠。此後數十年間，他又將波克夏由一個投資事業打造為擁有40萬員工的企業帝國。

巴菲特談到阿貝爾說：「我們之間的精力差異越來越明顯，十小時工作下來，他所完成的事遠比我多得多。他不僅行動效率高，還能在需要的地方做出管理調整，協助有困難的單位，做事就是俐落得多。」

巴菲特坦言，隨著年歲漸長，確實有些能力已經不如從前，但他認為，自己仍保有身為投資人最重要、也最稀有的本事。

他說：「對於那些我20年前、40年前、甚至60年前就會做的投資判斷，我現在還是能照樣做。我在這裡之所以有用，是因為市場恐慌時我不會跟著慌。當價格下跌、大家都害怕的時候，我不會。」

巴菲特表示，阿貝爾也是一位出色的投資人。隨著波克夏帳上現金與國庫券水位大幅上升，外界也開始關注，下一筆大型投資案將落在哪裡。巴菲特說，「他會知道錢該投到哪裡」。

巴菲特 波克夏 內布拉斯加州

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