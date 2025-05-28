我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／洛杉磯華人家遇劫 匪「從天而降」毆屋主搶財物

馬斯克批又大又美法案後 辭川普政府高級顧問

美海防官校4年 台灣首位公費畢業生楊凱閎憶最艱鉅課程

中央社紐約28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海岸防衛隊官校日前舉辦畢業典禮。（美聯社）
美國海岸防衛隊官校日前舉辦畢業典禮。（美聯社）

台灣首位公費就讀「美國海岸防衛隊官校」學生楊凱閎上周畢業，在競爭激烈的美國高等軍事院校中，楊凱閎學到現代軍事除了傳統戰力，更與科技及管理密不可分；期間考驗體力與意志，還有夜裡引擎聲夾雜歡笑的珍貴回憶。

位於美國東北部海岸康乃狄克州新倫敦市（New London）的美國海岸防衛隊官校（United States Coast Guard Academy）成立於1876年，是孕育美國海防軍官的搖籃，台灣首位公費就讀生楊凱閎21日畢業，海巡署官員到場為他掛上象徵性的軍階。

美國海岸防衛隊為正式軍種，負責維護海岸安全、執法與急難救助等重要任務。海岸防衛隊官校所有學生首年須修習基礎地文航海與繪圖，3、4年級需選修天文航海、船舶與海事系統、航行值更官等進階學分，實作課程需掌舵、操作衛星通訊與雷達觀測等。

眾多課程中，楊凱閎認為最具挑戰的是「航行值更官」實作。課程需小組分工，每組4至6人輪流擔任不同職責，包括繪製海圖、操作雷達觀測周邊並回報、值更官無線電通訊及航行評估，判斷航線、確認偏差距離並注意潛在危險等。

美國重要高等軍事院校提供現代化、科技化課程，除了不同軍種專業，管理、資訊科技、能源動力等項目與一般院校差異不大，屬高階專業技能。

楊凱閎指出，學習經歷讓他深刻體會現代軍事早不再侷限於傳統武力運用，而是與科技應用、資安防護、跨部門協調及危機管理密不可分。學院許多課程由現役軍官或資深教官授課，特別重視培養學生獨立思考、團隊合作、大眾演說表達與政策寫作能力。

美國各軍種官校就讀學生因畢業分發派遣競爭激烈，除了高入學門檻，修業期間同儕競爭與常春藤盟校無異。學生也需爭取外部機構實習機會，如洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、州議會、美國國家偵察局（National Reconnaissance Office）等。

楊凱閎表示，競爭並非來自互相排擠，而是源自對個人成長與職涯發展的積極態度，無論是爭取更理想的服役單位，或希望在學期間獲得更有價值的實習歷練，都是推動自我提升的重要動力。

相較於美國海軍學院、西點軍校等軍事院校數千名學生，海岸防衛隊官校較為精簡，僅約千人，學員互動與熟悉度高，情感也較緊密，緊湊課程裡也有不少難忘趣事。

結束壓力較大的一年級生活後，學生迎來第一個暑期訓練。全員必須登上訓練帆船Eagle號。約90公尺長的老帆船建於1936年，原為德國所有，是目前世界上少數仍服役的傳統帆船，艙內設備雖已科技升級，但空間格局還是一艘帆船。

楊凱閎回憶，艙房空間與校內3人一間的寢室差不多大，但Eagle號相同空間要擠進18人，足足6倍人數，擁擠程度可想而知。床鋪分3層，上中下鋪高度極小，躺下後幾乎無法翻身。當時床位位於下鋪置物櫃旁，擋住1/3空間，進出相當費力。

考驗體力與意志力，當然也有值得回憶的美好時刻，「記得在長時間訓練與值勤後，我常直接索性倒在寢室地板上休息。週末有時也會和室友們三五成群地躺在地上，一起看電影聊天，這樣的片刻成為Eagle號上的美好回憶。」

西點軍校

上一則

不聽話就砍錢 傳川普政府盯上民主黨州10所大學

延伸閱讀

當政治對撞學術自由…川普阻外生 長期恐失競爭力

當政治對撞學術自由…川普阻外生 長期恐失競爭力
金融時報：川普下令美國晶片設計公司停止對中國提供服務

金融時報：川普下令美國晶片設計公司停止對中國提供服務
川普促哈佛招收外籍生人數「上限約15%」

川普促哈佛招收外籍生人數「上限約15%」
美國學生簽證面試恐喊卡 南韓家長憂心忡忡

美國學生簽證面試恐喊卡 南韓家長憂心忡忡

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

2025-05-23 16:20
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化
一時壞運不怕 四生肖找到逆襲劇本「一路開綠燈」

一時壞運不怕 四生肖找到逆襲劇本「一路開綠燈」
新冠變異株NB.1.8.1登陸美 傳染性更強 症狀也是咳嗽喉嚨痛

新冠變異株NB.1.8.1登陸美 傳染性更強 症狀也是咳嗽喉嚨痛
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保