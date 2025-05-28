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國內搭機注意…聯航6月新規上路 不遵守恐有嚴重後果

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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從6月3日起，聯合航空將調整國內航班的登機流程，要求所有乘客必須在航班起飛前至少45分鐘完成值機。（美聯社）
從6月3日起，聯合航空將調整國內航班的登機流程，要求所有乘客必須在航班起飛前至少45分鐘完成值機。（美聯社）

美國國內搭機旅客注意，聯合航空將實施新的值機規定。從6月3日起，聯合航空將調整國內航班的登機流程，要求所有乘客必須在航班起飛前至少45分鐘完成值機。未能及時完成值機的旅客，可能會被拒絕託運行李，甚至錯過航班。

根據雅虎新聞網報導，聯合航空發言人表示，「這項變更將提升作業一致性，與我們目前的行李託運截止時間，以及多數其他航空公司的值機政策一致。」

盡管航空公司與機場普遍建議國內旅客應提前至少兩小時抵達機場，但部分旅客不願久候，因此在2025年初，TikTok 上出現了所謂「機場理論」（Airport Theory）的風潮，人們拍攝自己在航班起飛前僅15到20分鐘抵達機場的影片，引發關注。

聯合航空值機流程有什麼變化有何改變？

新的規定將值機截止時間從原本的起飛前30分鐘提前至起飛前45分鐘。此規定適用於所有國內航班乘客，無論是否託運行李。而對於國際航班，則維持原有的規定：必須在起飛前至少60分鐘完成值機。

其他流程並未更動。旅客仍可於起飛前24小時，透過聯合航空官網、APP或機場值機櫃檯辦理值機。聯合航空也提醒，國內航班旅客應至少於起飛前15分鐘抵達登機門，並在此時間前完成登機。

若未依時完成值機，會有什麼後果？

根據聯合航空官網說明，若旅客未能在規定時間內完成值機，航空公司員工將「盡力協助安排替代方案」。然而，聯合航空也強調，員工有拒絕服務的權利，旅客可能因此被取消預訂、無法登機，或無法託運行李。

其他航空也有類似政策

事實上，聯合航空並非唯一調整規定的航空公司。今年4月，達美航空也宣布，在多數機場搭乘國內航班且需託運行李的旅客，必須在起飛前至少45分鐘完成值機。

若未託運行李，則仍可在起飛前30分鐘完成值機。不過在部分設有達美航空航廈的機場，即使不託運行李，也需在起飛前至少45分鐘完成報到。

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聯合航空 達美航空 雅虎

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